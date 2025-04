1 maggio cinque serie tv da guardare per la Festa dei Lavoratori

serie tv non mancano la vita in ufficio e i rapporti – il più delle volte difficili e complessi – con i colleghi e dirimpettai di scrivania. In occasione del 1° maggio, Festa dei Lavoratori, ecco le migliori produzioni da recuperare in streaming e on demand sulle varie piattaforme, da Amazon Prime Video a Disney+ passando per Apple Tv+.1° maggio, cinque serie tv da guardare per la Festa dei LavoratoriScissione, la serie Apple Tv+ con John Turturro diretta da Ben StillerLa serie televisiva più interessante sul mondo del lavoro è indubbiamente Scissione di Apple Tv+, uscita per il mercato anglosassone con il titolo Severance. Lettera43.it - 1° maggio, cinque serie tv da guardare per la Festa dei Lavoratori Leggi su Lettera43.it Il mondo del lavoro è protagonista anche sul piccolo schermo. Come per il cinema si ricordano cult come Tempi moderni e lungometraggi più recenti tra cui Palazzina Laf e Nomadland (quest’ultimo vincitore del premio Oscar), anche tra letv non mancano la vita in ufficio e i rapporti – il più delle volte difficili e complessi – con i colleghi e dirimpettai di scrivania. In occasione del 1°dei, ecco le migliori produzioni da recuperare in streaming e on demand sulle varie piattaforme, da Amazon Prime Video a Disney+ passando per Apple Tv+.1°tv daper ladeiScissione, laApple Tv+ con John Turturro diretta da Ben StillerLatelevisiva più interessante sul mondo del lavoro è indubbiamente Scissione di Apple Tv+, uscita per il mercato anglosassone con il titolo Severance.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Romanzo criminale - La serie, la reunion il 7 maggio al Riviera International Film Festival - Marco Bocci, Francesco Montanari, Edoardo Pesce, Alessandro Roia e Daniela Virgilio protagonisti di una magica reunion ospitata dalla manifestazione ligure. Sestri Levante per un giorno al centro della "criminalità", ma solo per il piccolo schermo. Il 7 maggio il Riviera International Film Festival, in programma a Sestri Levante dal 6 all'11 maggio, ospiterà la reunion del cast di Romanzo criminale - La serie. 🔗movieplayer.it

Calcio a cinque serie C. Oleodinamica, big match in casa col Due G Parma - Serie C1. Oggi nel 17° turno, alle 15, l’Oleodinamica Forlivese attende la visita al ParlaMarabini del Due G Parma, terzo in classifica. Gli altri match: Equipo Crevalcore-Saturno Guastalla, Ponte Rodoni-Fossolo, Futsal Gatteo-Shqiponia Guastalla, Sassuolo-Pro Patria San Felice e Aposa Bologna-Baraccaluga Piacenza. Classifica: Baraccaluga Piacenza, Pro Patria San Felice 36; Gatteo, DueG Parma 34; Shqiponia Guastalla 25; Oleodinamica Forlì 24; Saturno Guastalla 22; Aposa Bologna, Equipo Crevalcore 20; Ponte Rodoni 19; Fossolo 12; Sassuolo 4. 🔗sport.quotidiano.net

“Orizzonti Pokémon: La Serie” torna con la stagione 2 su Boing a maggio - (Adnkronos) – La popolare serie animata Pokémon, "Orizzonti Pokémon: La serie", è pronta a deliziare ancora una volta i fan con il lancio della sua seconda stagione in Italia. Programmata per debuttare a maggio sul canale Boing, la serie continua a esplorare le vicende di Liko e Roy, due giovani Allenatori Pokémon, che insieme ai […] L'articolo “Orizzonti Pokémon: La Serie” torna con la stagione 2 su Boing a maggio proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Se ne parla anche su altri siti

1° maggio, cinque serie tv da guardare per la Festa dei Lavoratori; C2: vince la Bormidese, ma è festa lo stesso per il ritorno della Pro Spigno; Lube in finale, ecco le date delle gare. Medei: «Abbiamo fatto un capolavoro, a Trento con la stessa mentalità; Serie B, ufficializzato il calendario delle ultime tre giornate: nerazzurri in campo il 1° maggio. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online