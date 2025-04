Zelina Vega commenta la vittoria del Women’s United States Championship | Non sembra reale

Zelina Vega ha raggiunto un traguardo importante nella sua carriera conquistando il Women’s United States Championship. Vega ha vinto il titolo battendo Chelsea Green, ponendo fine al regno inaugurale che ha avuto inizio a Saturday Night’s Main Event nel dicembre 2024.SHE DID IT!!@ZelinaVegaWWE has defeated @ImChelseaGreen and is the new Women's United States Champ! #SmackDown pic.twitter.comytOIuA0Jsi— WWE (@WWE) April 26, 2025 In una toccante intervista esclusiva per WWE Digital, Vega non ha trattenuto le lacrime mentre rifletteva sul lungo percorso che l’ha portata da sognatrice piena di speranze a campionessa:“Lo sto guardando, e non sembra reale, perché era qualcosa che viveva solo nei miei sogni e ora è realtà, e lo sto tenendo tra le mani. Zonawrestling.net - Zelina Vega commenta la vittoria del Women’s United States Championship:”Non sembra reale” Leggi su Zonawrestling.net Nell’edizione del 25 aprile di SmackDown,ha raggiunto un traguardo importante nella sua carriera conquistando ilha vinto il titolo battendo Chelsea Green, ponendo fine al regno inaugurale che ha avuto inizio a Saturday Night’s Main Event nel dicembre 2024.SHE DID IT!!@WWE has defeated @ImChelseaGreen and is the new Women'sChamp! #SmackDown pic.twitter.comytOIuA0Jsi— WWE (@WWE) April 26, 2025 In una toccante intervista esclusiva per WWE Digital,non ha trattenuto le lacrime mentre rifletteva sul lungo percorso che l’ha portata da sognatrice piena di speranze a campionessa:“Lo sto guardando, e non, perché era qualcosa che viveva solo nei miei sogni e ora è realtà, e lo sto tenendo tra le mani.

