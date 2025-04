Yildiz torna dal 1? per Juve Monza? La scelta di Tudor è ufficiale | ecco chi giocherà sulla trequarti

Yildiz torna dal 1? per Juve Monza? La formazione ufficiale dei bianconeri per la sfida di campionato: i dettagliSono ufficiali le formazioni di Juve Monza. Tudor cambia qualcosa rispetto alla brutta sconfitta contro il Parma soprattutto in attacco dove è indisponibile Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo sarà sostituito da Kolo Muani, al centro dell’attacco.Dietro di lui spazio a Nico Gonzalez e Yildiz, altra novità rispetto all’ultimo match. Il 10 bianconero torna titolare, pronto a dare una mano alla squadra. .com Juventusnews24.com - Yildiz torna dal 1? per Juve Monza? La scelta di Tudor è ufficiale: ecco chi giocherà sulla trequarti Leggi su Juventusnews24.com dal 1? per? La formazionedei bianconeri per la sfida di campionato: i dettagliSono ufficiali le formazioni dicambia qualcosa rispetto alla brutta sconfitta contro il Parma soprattutto in attacco dove è indisponibile Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo sarà sostituito da Kolo Muani, al centro dell’attacco.Dietro di lui spazio a Nico Gonzalez e, altra novità rispetto all’ultimo match. Il 10 bianconerotitolare, pronto a dare una mano alla squadra. .com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Yildiz torna titolare? Ufficiale la decisione di Thiago Motta: le scelte del tecnico per Cagliari Juve - di Redazione JuventusNews24Yildiz torna titolare? Ufficiale la scelta di Thiago Motta: le formazioni del match di Serie A in programma all’Unipol Domus Sono ufficiali le scelte di formazione di Cagliari Juve, match valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A. Thiago Motta ha sciolto tutti i dubbi della vigilia: torna titolare Kenan Yildiz. Il numero 10 bianconero, dopo due panchine consecutive, sarà di nuovo in campo dal primo minuto per la trasferta dell’Unipol Domus. 🔗juventusnews24.com

Yildiz torna titolare? Svelata la decisione di Thiago Motta per Cagliari Juve: tutti gli aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24Yildiz torna titolare? Svelata la decisione di Thiago Motta per Cagliari Juve: tutti gli aggiornamenti in vista del posticipo di questa sera Manca sempre meno alla partita programma questa sera all’Unipol Domus di Cagliari tra la formazione sarda e la Juventus di Thiago Motta. È stato di fatto sciolto il dubbio relativo alla presenza in campo o meno di Kenan Yildiz. Il talento turco con ogni probabilità non tornerà a giocare dal primo minuto dopo aver rifiatato anche nell’ultimo match di Champions League perso in casa del Psv. 🔗juventusnews24.com

Yildiz torna titolare in PSV Juve? L’idea di Thiago Motta: cosa filtra sul numero 10 per il ritorno dei playoff di Champions League - di Redazione JuventusNews24Yildiz torna titolare in PSV Juve? L’idea di Thiago Motta: tutti gli aggiornamenti di formazione verso il match Domani sera la Juventus di Thiago Motta farà visita al Psv nel ritorno del playoff di Champions League. Si ripartirà dal 2-1 dell’Allianz Stadium nei primi novanta minuti. Stando a quanto riportato da Sky Sport, Yildiz va verso un’altra esclusione dopo la panchina con l’Inter. 🔗juventusnews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Juve, riecco Mbangula ma Koop è ancora out. Yildiz torna dal 1'; LIVE TJ - Tudor punterà sul 3-4-2-1. Cambiaso e McKennie confermati sulle fasce. Sulla trequarti...; LIVE TJ - I convocati: torna Mbangula. Out in 6. Tudor punterà sul 3-4-2-1. Cambiaso e McKennie...; La garra di Tudor per il gol di Yildiz: addio Motta, la Juve torna a vincere. 🔗Cosa riportano altre fonti

Juventus-Monza probabili formazioni: torna Yildiz dal primo minuto - 27 Aprile 2025 - 14:30 Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Monza. Saverio Fattori La Juventus, dopo la sconfitta in casa del Parma, deve ripartire e la sfida contro il Monza sembra essere q ... 🔗msn.com

Juventus, le 3 soluzioni di Tudor dopo Parma: torna Yildiz e può sorprendere sugli esterni - Dopo la caduta del Tardini, più rovinosa nei pensieri che nella classifica, la Juventus si aggrappa a chi può ancora cambiare il corso ... 🔗msn.com

Gazzetta - Yildiz, il salva Juve - Su Gazzetta: "Yildiz, il salva Juve". Il turco torna dall’inizio dopo la panchina di Parma: con lui l’allenatore cerca la terza vittoria di fila ... 🔗tuttojuve.com