Yildiz Juventus il turco non si mette più in discussione! Tudor lo rilancia dal 1? in quella posizione di campo! Gli ultimi aggiornamenti

Yildiz Juventus, il numero 10 sarà titolare nella sfida odierna contro il Monza! Ma in quale posizione? Ecco la decisioneMai più fuori dai titolari. Questo è il diktat che riguarda Kenan Yildiz e da cui Igor Tudor è ripartito per preparare Juve Monza, match valevole per la 34^ giornata di campionato. Il numero dieci bianconero sarà della partita dal 1?. Ma in quale posizione?L'allenatore croato non ha dubbi in tal senso: il classe 2005 giocherà sulla trequarti campo al fianco di Nico Gonzalez.

Cosa riportano altre fonti

Yildiz Juventus, svolta nel futuro del turco: è stato chiarissimo con il club. Scenario ribaltato in vista della prossima estate - di Redazione JuventusNews24Yildiz Juventus, svolta nel futuro del fuoriclasse turco: è stato chiarissimo con il club bianconero. Scenario ribaltato in vista della prossima estate Il futuro di Kenan Yildiz, nonostante le molte voci che si sono rincorse in queste settimane e verosimilmente continueranno a farlo nei prossimi mesi, potrebbe essere ancora alla Juventus. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che svela come il suo sacrificio sia considerato assolutamente evitabile dalle parti della Continassa: il ragazzo si trova bene a Torino e vuole restare e gli interventi di Exor possono ... 🔗juventusnews24.com

Yildiz Juventus: il turco conteso dalle big di Premier, per questa cifra potrebbe anche essere ceduto! Lo scenario - di Redazione JuventusNews24Yildiz Juventus: il turco conteso dalle big di Premier, per questa cifra potrebbe anche essere ceduto! Lo scenario in vista della prossima estate La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul futuro di Kenan Yildiz, uno dei giocatori più tecnici della Juventus e che dall’inizio di questa stagione indossa la prestigiosa 10 bianconera. Stando a quanto si apprende il turco vorrebbe restare a Torino per l’ottimo rapporto instaurato coi tifosi e col club. 🔗juventusnews24.com

Juventus, Yildiz convocato per la partita di stasera contro l’Atalanta: ma il turco è in dubbio - Juventus Atalanta, Kenan Yildiz è stato convocato per il match di stasera contro i bergamaschi ma non dovrebbe essere della partita dal 1?: gli ultimi dettagli Stasera alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino andrà in scena lo scontro diretto fra la Juventus di Motta e l’Atalanta di Gasperini, match che chiuderà la 28^ domenica di […] 🔗calcionews24.com

Cosa riportano altre fonti

Gazzetta - Yildiz non vuole andare via - Come riporta Gazzetta, Kenan Yildiz è uno dei cinque giocatori nati nel 2005 ad aver superato le cinque reti nei top cinque campionati europei. Numeri importanti che il ragazzo ... 🔗tuttojuve.com

Yildiz Juve: nuova conferma sul futuro del numero 10. La posizione del giocatore e del club bianconero verso l’estate, ecco cosa succederà - Yildiz Juve: arrivano conferme sul futuro del giocatore turco. La posizione del numero 10 e del club bianconero in vista dell’estate, cosa succederà L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è tor ... 🔗juventusnews24.com

Gazzetta - Yildiz, il salva Juve - Su Gazzetta: "Yildiz, il salva Juve". Il turco torna dall’inizio dopo la panchina di Parma: con lui l’allenatore cerca la terza vittoria di fila ... 🔗tuttojuve.com