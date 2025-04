WWE | Gli American Made fanno tappa a UFC Fight Night

Il crossover tra WWE e UFC continua a rafforzarsi. Durante UFC Fight Night, la fazione American Made della WWE è apparsa tra il pubblico, rappresentata dai Creed Brothers e da Ivy Nile. Chad Gable era visibilmente assente, così come El Grande Americano, che indossa una maschera e un abbigliamento ispirati al gruppo.La presenza degli American Made all'evento è solo l'ultimo segnale della fusione tra WWE e UFC sotto l'ombrello di TKO. A UFC 298, le Superstar della WWE sono state nuovamente avvistate nell'arena. Bianca Belair e Montez Ford, la power couple della WWE sono stati visti mentre si godevano l'evento, insieme a CM Punk, che è stato scherzosamente definito dai funzionari della UFC come un "pesi welter in pensione" dopo la sua breve esperienza nelle MMA. E per quanto riguarda gli American Made? Forse assistere da vicino all'azione della UFC ha dato loro qualche idea per futuri combattimenti all'interno del ring della WWE.

