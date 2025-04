WTA Madrid 2025 Sabalenka approda agli ottavi Esce Jessica Pegula

Madrid torna in campo per disputare i match valevoli per i sedicesimi della parte alta del tabellone. La numero del mondo Sabalenka soffre per un set prima di superare l'ostacolo Mertens, perde invece nettamente Jessica Pegula contro la giapponese Uchijima.Vince un'autentica battaglia Marta Kostyuk. La tennista ucraina supera, in due ore e trentasette minuti, la russa Veronika Kudermetova con il punteggio di 6-0 4-6 6-4. Esce prepotentemente alla distanza Aryna Sabalenka. La bielorussa perde il primo set e poi piega 3-6 6-2 6-1 la belga Elise Mertens.Brutta prestazione per Jasmine Paolini. La greca Maria Sakkari travolge, in un'ora e ventuno minuti, la giocatrice italiana con un perentorio 6-2 6-1. Vince una battaglia di due ore e mezza Anastasia Potapova. La russa doma 3-6 6-4 7-6(6) con la statunitense Sofia Kenin.

WTA Madrid 2025: debutti ok per Sabalenka, Pegula e Paolini, Zheng out - Va in archivio il primo venerdì del WTA 1000 di Madrid, con i 16 secondi turni della parte alta che caratterizzano una giornata terminata a sera piuttosto inoltrata nella capitale spagnola. Tra i risultati anche il netto 6-1 6-2 di Jasmine Paolini su Katie Boulter, sorprendente non per il risultato in quanto tale, ma per quanto l’azzurra abbia messo a nudo i problemi della britannica sul rosso. Tre le maggiori sorprese della giornata. 🔗oasport.it

Wta 1000 Madrid 2025: Paolini sul velluto contro Boulter, avanti anche Sabalenka - Jasmine Paolini senza problemi all’esordio nel Wta 1000 di Madrid 2025. L’azzurra, testa di serie numero 6 del tabellone, ha impiegato soltanto un’ora per liquidare la britannica Katie Boulter, sconfitta con un eloquente 6-1 6-2. Gara senza storia, in cui la classe ’96 di Leicester ha tenuto un solo game al servizio, peraltro nel penultimo gioco: l’azzurra ha avuto anche la chance di chiudere con il bagel nel secondo parziale, ma dopo aver annullato un match point, Boulter si è presa il break che ha allungato l’incontro di un paio di minuti. 🔗sportface.it

WTA Indian Wells 2025, Aryna Sabalenka e Madison Keys approdano ai quarti di finale, eliminata Coco Gauff - I match valevoli per la parte alta degli ottavi di finale caratterizzano il programma di giornata del WTA di Indian Wells, secondo torneo 1000 della stagione. Il risultato più importante di giornata lo firma Belinda Bencic, artefice dell’eliminazione di Coco Gauff. Madison Keys vince in rimonta contro la croata Donna Vekic. La giornata si apre con il successo in rimonta di Belinda Bencic su Coco Gauff. 🔗oasport.it

