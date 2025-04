Volley novità tra i convocati dell’Italia? Bottolo e Gargiulo scalpitano Boninfante insidia Sbertoli

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tiro con l'arco, i convocati dell'Italia per Shanghai: c'è una novità rispetto alla prima tappa di World Cup - Da martedì 6 a domenica 11 maggio si terrà a Shanghai il secondo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2025 di tiro con l'arco. Dopo la tappa inaugurale andata in scena la scorsa settimana in Florida, il massimo circuito internazionale all'aperto si trasferirà tra una ventina di giorni nel continente asiatico e per la precisione in Cina. L'Italia nel frattempo ha già comunicato chi volerà a Shanghai, effettuando una sola sostituzione nel ricurvo femminile. 🔗oasport.it

Play off scudetto: l'impresa del Cisterna Volley, battuti i campioni dell'Itas Trentino - Impresa del Cisterna Volley che si impone sull'Itas Trentino in gara 2 dei play off scudetto. I pontini ottengono un importante successo contro i campioni di Trento, sempre vittoriosi nei precedenti fra le due squadre, grazie a una prova brillante in tutti i fondamentali. In una serata in cui il... 🔗latinatoday.it

Caprarola e Ronciglione esultano grazie al volley: i ragazzi dell'Under 17 sono campioni territoriali - Con la Serie B di volley maschile in pausa (a causa dell'assemblea nazionale della Fipav) e le imprese di Tuscania e Civita Castellana in stand-by, gli appassionati di pallavolo della Tuscia non sono rimasti affatto delusi. È stato il momento giovanile a regalare un'enorme soddisfazione, vale a... 🔗viterbotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Pallavolo • Convocati Italia per la Volley Nations League 2023: Liste della Nazionale maschile e femminile; Pallavolo maschile · Calendario, avversari e dove vedere le partite dell'Italia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024; Volley, Simone Anzani salta le Olimpiadi con l'Italia. Le news; Calendario Pallavolo femminile a Parigi 2024: programma, date e orari delle partite dell'Italia · Volley. 🔗

