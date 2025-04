Visita guidata e passeggiata nel Parco Monte Barro

Parco Monte Barro un'interessante Visita guidata ai giardini storici di Villa Bertarelli, alla serra e al centro di ricerca Cfa - Centro Flora Autoctona. Appuntamento a domenia 18 maggio. Si proseguirà con una.

Adaptive Signals: passeggiata guidata con la designer Eliza Collin nel parco di Villa Malfitano - Sabato 15 marzo alle ore 11 il Museo Civico di Castelbuono, in collaborazione con la Fondazione Giuseppe Whitaker organizza una passeggiata guidata con la designer Eliza Collin, nel parco di Villa Malfitano a Palermo, al momento chiuso al pubblico e aperto in via eccezionale per l’occasione. ... 🔗palermotoday.it

Con il naso all'insù, visita guidata ornitologica al Parco del Castello di Miradolo - Sabato 12 aprile, ore 16.30 al Parco del Castello di Miradolo, è in programma la visita guidata ornitologica "Con il naso all'insù". Ma quanto "chiacchiericcio" tra i rami degli alberi in primavera! Non c'è periodo migliore per imparare a riconoscere qualche canto e provare a scovare i preziosi... 🔗torinotoday.it

Visita guidata al Parco della Gola del Tinazzo - Domenica 25 maggio alle 9,30 Pro Loco Castro, in collaborazione con Legambiente Alto Sebino, organizza una visita guidata ... 10 inizierà la passeggiata alla scoperta del Parco della gola del ... 🔗ecodibergamo.it

Il parco riscoperto del Castello di Miradolo: sabato 19 aprile una speciale visita guidata - SAN SECONDO DI PINEROLO – È il 1824 quando Maria Elisabetta Ferrero della Marmora incarica il celebre paesaggista ottocentesco Xavier Kurten di progettare la trasformazione del parco del Castello di ... 🔗quotidianopiemontese.it