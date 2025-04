Vigilia contro la Lazio Chivu | Cancellieri non ci sarà

Chivu alla Vigilia della sfida con la Lazio. Dopo l'exploit contro la Juventus, il Parma è atteso dalla gara dell'Olimpico. La corsa salvezza non è finita. Parmatoday.it - Vigilia contro la Lazio, Chivu: "Cancellieri non ci sarà" Leggi su Parmatoday.it "Se pensiamo ai problemi perdiamo energia e non diamo lucidità ai ragazzi. Bisogna trovare soluzioni alle problematiche". Lo ha detto Cristianalladella sfida con la. Dopo l'exploitla Juventus, il Parma è atteso dalla gara dell'Olimpico. La corsa salvezza non è finita.

