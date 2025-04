VERONICA GENTILI SVELA PERCHÈ CONDUCE L’ISOLA | TUTTO IL RESTO È SOLO RUMORE

VERONICA GENTILI per la prima volta ha parlato della sua avventura come conduttrice de "L'ISOLA dei Famosi", al via mercoledì 7 maggio in prima serata su Canale 5.Ciò che rende tale un giornalista non è ciò che racconta, ma il punto di vista, la modalità di approccio. Cosí come è l'approccio alla storia che racconta a rendere tale il documentarista, non l'oggetto osservato.Scrutare la realtà nelle sue varie forme e nelle sue diverse espressioni, sospendere il giudizio e lasciar parlare i fatti, farsi portavoce – talvolta interprete – di quello che accade di fronte a noi, senza mistificare, distorcere, forzare la lettura degli eventi.E' una questione di etica individuale, il tentativo di farsi portare dai fatti e dalla loro verità.TUTTO è raccontabile, TUTTO ha bisogno di essere raccontato, di qualsiasi cosa si tratti.

