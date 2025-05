Verissimo i 5 ospiti di oggi 27 aprile 2025 e l’orario d’inizio della puntata

ospiti della puntata di Verissimo in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 27 aprile 2025, dalle 16:30 su Canale 5, sono Cristiano Malgioglio, Elena D'Amario, Gianmarco Tamberi con la moglie Chiara Bontempi, Mauro Corona e Manuel Bortuzzo.Leggi anche: Silvia Toffanin, a Verissimo una regina delle buone maniereVerissimo, gli ospiti di oggi domenica 27 aprile 2025oggi a Verissimo Malgioglio e D'Amario commentano l'esperienza in giuria al Serale di Amici di Maria De Filippi, al fianco di Amadeus, Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e tutto il cast.In puntata anche Malgioglio, Mauro Corona, Tamberi e BortuzzoTamberi e la moglie sono ospiti in trasmissione per raccontare tutte le nuove emozioni della loro vita insieme. Lo scrittore Corona si lascia intervistare da Silvia Toffanin presenziando in studio per la prima volta.

