Venezia-Milan 0-1 45? | subito Pulisic poi troppi brividi in difesa

Venezia-Milan, partita della 34^ giornata della Serie A 2024-2025. Il racconto dei primi 45' di gioco al 'Penzo' Pianetamilan.it - Venezia-Milan 0-1 (45?): subito Pulisic, poi troppi brividi in difesa Leggi su Pianetamilan.it È finito il primo tempo di, partita della 34^ giornata della Serie A 2024-2025. Il racconto dei primi 45' di gioco al 'Penzo'

