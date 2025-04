Valeria Marini Nathaly Caldonazzo e gli altri | la corsa a dire sui social Io c' ero ai funerali del papa

social, criticati dalla Rete, di Valeria Marini. L’arrivo di Biden, condito da foto e video pubblicati. E Al Bano: non sono andato sennò mi chiedevano i selfie Xml2.corriere.it - Valeria Marini, Nathaly Caldonazzo e gli altri: la corsa a dire sui social «Io c'ero ai funerali del papa» Leggi su Xml2.corriere.it Gli omaggi, criticati dalla Rete, di. L’arrivo di Biden, condito da foto e video pubblicati. E Al Bano: non sono andato sennò mi chiedevano i selfie

