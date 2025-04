Vajont brucia un' autorimessa | otto persone evacuate

Vajont per l'incendio di una autorimessa, adiacente ad una casa di due piani.Giunti sul posto i pompieri hanno verificato che. Pordenonetoday.it - Vajont, brucia un'autorimessa: otto persone evacuate Leggi su Pordenonetoday.it I vigili del fuoco di Maniago sono intervenuti con l'autopompa e l'autobotte supportate dall'autoscala giunta dalla sede centrale del comando di Pordenone, nel comune diper l'incendio di una, adiacente ad una casa di due piani.Giunti sul posto i pompieri hanno verificato che.

Su questo argomento da altre fonti

Vajont, brucia un'autorimessa: otto persone evacuate - I vigili del fuoco di Maniago sono intervenuti con l'autopompa e l'autobotte supportate dall'autoscala giunta dalla sede centrale del comando di Pordenone, nel comune di Vajont per l'incendio di una autorimessa, adiacente ad una casa di due piani. Giunti sul posto i pompieri hanno verificato che... 🔗pordenonetoday.it

Vajont, brucia un'autorimessa: otto persone evacuate - I vigili del fuoco di Maniago sono intervenuti con l'autopompa e l'autobotte supportate dall'autoscala giunta dalla sede centrale del comando di Pordenone, nel comune di Vajont per l'incendio di una autorimessa, adiacente ad una casa di due piani. Giunti sul posto i pompieri hanno verificato che... 🔗pordenonetoday.it

Rassegna di improvvisazione teatrale Isole, in scena "Otto" al Cecchi Point - ISOLE - la nuova stagione di improvvisazione teatrale al Cecchi Point con la compagnia Quinta Tinta OFF, Sette isole, sette avventure uniche. Preparatevi a navigare in un arcipelago di storie improvvisate, dove ogni spettacolo è un mondo da scoprire. Otto - Una storia palindroma Due... 🔗torinotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Vajont, brucia un'autorimessa: otto persone evacuate; Vajont brucia un' autorimessa | otto persone evacuate. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Paura a Vajont, autorimessa in fiamme: evacuate otto persone - VAJONT (PORDENONE) – Paura nel tardo pomeriggio di sabato 26 aprile 2025 nel comune di Vajont, dove un violento incendio ha devastato una piccola costruzione adibita ad autorimessa e deposito, situata ... 🔗nordest24.it