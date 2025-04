Un libro in dono | a San Leonardo la cultura è per tutti

libro”, la biblioteca sociale “Roberta Venturini” ha offerto a Parma un momento di incontro e condivisione. Un’occasione preziosa per riscoprire il valore della cultura come bene comune e per. Parmatoday.it - Un libro in dono: a San Leonardo la cultura è per tutti Leggi su Parmatoday.it Oltre 600 volumi regalati, tanti volti sorridenti e un pomeriggio di festa: con l'iniziativa “Regalati un”, la biblioteca sociale “Roberta Venturini” ha offerto a Parma un momento di incontro e condivisione. Un’occasione preziosa per riscoprire il valore dellacome bene comune e per.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Un libro in dono: a San Leonardo la cultura è per tutti - Oltre 600 volumi regalati, tanti volti sorridenti e un pomeriggio di festa: con l'iniziativa “Regalati un libro”, la biblioteca sociale “Roberta Venturini” ha offerto a Parma un momento di incontro e condivisione. Un’occasione preziosa per riscoprire il valore della cultura come bene comune e per... 🔗parmatoday.it

Un libro in dono: a San Leonardo la cultura è per tutti - Oltre 600 volumi regalati, tanti volti sorridenti e un pomeriggio di festa: con l'iniziativa “Regalati un libro”, la biblioteca sociale “Roberta Venturini” ha offerto a Parma un momento di incontro e condivisione. Un’occasione preziosa per riscoprire il valore della cultura come bene comune e per... 🔗parmatoday.it

San Lorenzello raccontato ai ragazzi: presentazione del nuovo libro di Antonello Santagata - Comunicato Stampa Il volume illustrato da Lisa Lavorgna e con prefazione di Luciano Lombardi avvicina i giovani alla ricca tradizione del borgo San Lorenzello si prepara a vivere un momento di grande orgoglio culturale con la presentazione del libro “San … Continua L'articolo San Lorenzello raccontato ai ragazzi: presentazione del nuovo libro di Antonello Santagata proviene da Fremondoweb. 🔗fremondoweb.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Un libro in dono: a San Leonardo la cultura è per tutti; La solidarietà e l'opera del volontariato in carcere; San Leonardo di Noblac: santo del giorno e patrono dei prigionieri; Alberto Zanini, il don che accompagnò Leonardo Marino alla confessione. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia