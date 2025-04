Un cigno ferito e due germani orfani curati e liberati nel Lago di Como

germani arrivati al Cras Stella del Nord piccolissimi e un cigno investito che, dopo le cure necessarie, hanno potuto ritrovare la libertà nelle acque del Lago di Como, fra Lecco e Vercurago. La loro liberazione è stata immortalata nella trasmissione tv 'Dalla parte degli animali', condotta. Leccotoday.it - Un cigno ferito e due germani orfani curati e liberati nel Lago di Como Leggi su Leccotoday.it Duearrivati al Cras Stella del Nord piccolissimi e uninvestito che, dopo le cure necessarie, hanno potuto ritrovare la libertà nelle acque deldi, fra Lecco e Vercurago. La loro liberazione è stata immortalata nella trasmissione tv 'Dalla parte degli animali', condotta.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Un cigno ferito e due germani orfani curati e liberati nel Lago di Como - Due germani arrivati al Cras Stella del Nord piccolissimi e un cigno investito che, dopo le cure necessarie, hanno potuto ritrovare la libertà nelle acque del Lago di Como, fra Lecco e Vercurago. La loro liberazione è stata immortalata nella trasmissione tv 'Dalla parte degli animali', condotta... 🔗leccotoday.it

Sparatoria in autostrada ad Atena Lucana, trasferiti in carcere i due complici del ladro ferito - Poco prima di mezzanotte di ieri due complici del ladro ferito da un colpo esploso da un carabiniere sono stati trasferiti dalla sede della Compagnia di Sala Consilina guidata dal capitano Veronica... 🔗ilmattino.it

Incidente sulla Messina-Catania, scontro tra due furgoni: ferito estratto dalle lamiere - I vigili del fuoco del distaccamento di Riposto del comando provinciale di Catania sono intervenuti poco dopo le ore 12,00 per un incidente stradale verificatosi sull'autostrada A18, direzione Catania, sul tratto tra Giarre ad Acireale. Un furgone guidato da un giovane, per cause in corso di... 🔗cataniatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Un cigno ferito e due germani orfani curati e liberati nel Lago di Como; TV - Dalla parte degli Animali con l'on. Brambilla ed i piccoli Stella e Leo su Rete4; Cigno ferito torna a volare dopo essere stato salvato; Un cigno ferito e due germani orfani curati e liberati nel Lago di Como. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Un cigno ferito e due germani orfani curati e liberati nel Lago di Como - 'Silver' fu colpito da un ciclista sul Ponte Azzone Visconti. Gli animali sono stati presi in carico dal Cras Stella del Nord: a liberarli, davanti alle telecamere di Mediaset, l'onorevole Michela Vit ... 🔗leccotoday.it

TV, IN ONDA SU DALLA PARTE DEGLI ANIMALI UNA PUNTATA I GERMANI E IL CIGNO - TV, IN ONDA SU DALLA PARTE DEGLI ANIMALI UNA PUNTATA I GERMANI E IL CIGNO SALVATI DAL CRAS STELLA DEL NORD E LIBERATI NELLO SPLENDIDO LAGO DI COMO, IL CIMITERO PER I QUATTROZAMPE DOVE C’E’ ANCHE UN ... 🔗politicamentecorretto.com

TV - "Dalla parte degli Animali" con l'on. Brambilla ed i piccoli Stella e Leo su Rete4 - Due germani arrivati al Cras Stella del Nord piccolissimi e un cigno investito che, dopo le cure, ritrovano la libertà; un cimitero per quattrozampe con tantissimi animali che i proprietari non voglio ... 🔗napolimagazine.com