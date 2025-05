Tutto quello che ho le anticipazioni dell’ultima puntata | chi ha ucciso davvero Camilla?

puntata, in onda mercoledì 30 aprile 2025, dalle 21:30 circa su Canale 5, si chiude ufficialmente la prima stagione di Tutto quello che ho, la nuova fiction Mediaset con Vanessa Incontrada e Marco Bonini. Cosa aspettarsi dall’atteso gran finale della serie?Leggi anche: Vanessa Incontrada, regina delle fictionTutto quello che ho, anticipazioni trama ultima puntataLe anticipazioni sulla trama rivelano che ormai la famiglia Santovito non è più la stessa. Gli eventi accaduti nel corso delle ultime due puntate hanno fortemente scosso sia Lavinia che Matteo, per questo motivo sempre più distanti tra loro. Riesce o no l’avvocato, anche a costo di rompere definitivamente i rapporti con il marito poliziotto, ad assicurare alla giustizia il vero colpevole della morte di Camilla?Chi ha ucciso davvero Camilla? E perché?A sorpresa il colpo di scena finale di Tutto quello che ho potrebbe arrivare dal personaggio di Roberto, il figlio minore di Lavinia e Matteo. 🔗 Apmagazine.it - “Tutto quello che ho”, le anticipazioni dell’ultima puntata: chi ha ucciso davvero Camilla? Già finisce? Con la quarta ed ultima, in onda mercoledì 30 aprile 2025, dalle 21:30 circa su Canale 5, si chiude ufficialmente la prima stagione diche ho, la nuova fiction Mediaset con Vanessa Incontrada e Marco Bonini. Cosa aspettarsi dall’atteso gran finale della serie?Leggi anche: Vanessa Incontrada, regina delle fictionche ho,trama ultimaLesulla trama rivelano che ormai la famiglia Santovito non è più la stessa. Gli eventi accaduti nel corso delle ultime due puntate hanno fortemente scosso sia Lavinia che Matteo, per questo motivo sempre più distanti tra loro. Riesce o no l’avvocato, anche a costo di rompere definitivamente i rapporti con il marito poliziotto, ad assicurare alla giustizia il vero colpevole della morte di?Chi ha? E perché?A sorpresa il colpo di scena finale diche ho potrebbe arrivare dal personaggio di Roberto, il figlio minore di Lavinia e Matteo. 🔗 Apmagazine.it

Tutto quello che ho, anticipazioni ultima puntata di mercoledì 30 aprile 2025 - © US Mediaset Dietro la macchina da presa di Tutto quello che ho, serie di Canale 5 coprodotta da RTI e 7 Verticale, ci sono Monica Vullo e Riccardo Mosca, che di recente hanno diretto insieme anche I Bastardi di Pizzofalcone 4 e Màkari 3. Nelle quattro puntate della serie, ambientate a Livorno, racconteranno l’indagine di due genitori, uniti nel desiderio di scoprire perchè la loro figlia è morta ma divisi da incomprensioni e da un dolore talmente grande da rischiare di distruggere la loro unione. 🔗davidemaggio.it

Tutto quello che ho: anticipazioni e data finale della fiction del 30 aprile 2025 - Il gran finale di Tutto quello che ho: anticipazioni e dettagli sulla conclusione della fiction del 2025 Nel panorama televisivo di quest’anno, Tutto quello che ho si distingue come una delle produzioni più attese, grazie alla sua narrazione coinvolgente e ai protagonisti di grande rilievo, Vanessa Incontrada e Marco Bonini. La serie, composta da quattro […] L'articolo Tutto quello che ho: anticipazioni e data finale della fiction del 30 aprile 2025 è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

