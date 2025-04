Tra sudore e amore | Enrici corona il suo sogno con una proposta da favola

proposta di matrimonio di Patrick Enrici alla sua Elena. Un sì che vale quanto una vittoria, se non di più.“Ricordo bene quando sono arrivato – racconta con il sorriso ancora stampato sul volto. Avevo la macchina pronta da tempo, ma non mi aspettavo tutto questo. È stata una sorpresa per tutti, anche per me. Sono tanto contento”.Una serata speciale, resa ancora più unica da quel gesto tanto atteso, pensato a lungo ma custodito con cura fino al momento giusto. Dopo il triplice fischio, con il cuore che batteva forte per la partita appena finita e per l’emozione della proposta, è arrivato il sì che sognava. Anteprima24.it - Tra sudore e amore: Enrici corona il suo sogno con una proposta da favola Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiNon solo emozioni sul campo, ma anche fuori. Dopo la partita più difficile, in una serata carica di tensione e adrenalina, è arrivato il momento che cambierà la sua vita: ladi matrimonio di Patrickalla sua Elena. Un sì che vale quanto una vittoria, se non di più.“Ricordo bene quando sono arrivato – racconta con il sorriso ancora stampato sul volto. Avevo la macchina pronta da tempo, ma non mi aspettavo tutto questo. È stata una sorpresa per tutti, anche per me. Sono tanto contento”.Una serata speciale, resa ancora più unica da quel gesto tanto atteso, pensato a lungo ma custodito con cura fino al momento giusto. Dopo il triplice fischio, con il cuore che batteva forte per la partita appena finita e per l’emozione della, è arrivato il sì che sognava.

