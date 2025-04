Svilar al 45? | Roma deve tornare a giocare a calcio

LE DICHIARAZIONI – Mile Svilar si è così pronunciato a DAZN al 45? di Inter-Roma: «Ranieri ci ha detto di continuare a giocare a calcio, perché negli ultimi 10 minuti lo stavamo facendo meno».

