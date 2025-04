Svilar al 45? | Ranieri ci ha chiesto di fare questo anche nel secondo tempo…

Svilar al 45?: «Ranieri ci ha chiesto di fare questo anche nel secondo tempo.» Le parole del portiere della Roma a pochi istanti dall’inizio della ripresaRicominciato da poco il secondo tempo di Inter Roma, gara che riparte dal risultato di 0-1 per i giallorossi, guidati da Claudio Ranieri. Ospiti avanti grazie alla rete di Soulè, rapido a battere Sommer da pochi passi dopo una serie di rimpalli in area di rigore. Primo tempo difficile per i nerazzurri, che sono apparsi nervosi, poco precisi. A pochi istanti dal fischio d’inizio della ripresa, il portiere giallorosso, Mile Svilar ha rilasciato queste brevi dichiarazioni ai microfoni di Dazn:COSA CI HA chiesto IL MISTER Ranieri ALL’INTERVALLO? – «Di continuare a giocare a calcio, perché negli ultimi 10 minuti lo abbiamo fatto un po’ meno. Internews24.com - Svilar al 45?: «Ranieri ci ha chiesto di fare questo anche nel secondo tempo…» Leggi su Internews24.com al 45?: «ci hadineltempo.» Le parole del portiere della Roma a pochi istanti dall’inizio della ripresaRicominciato da poco iltempo di Inter Roma, gara che riparte dal risultato di 0-1 per i giallorossi, guidati da Claudio. Ospiti avanti grazie alla rete di Soulè, rapido a battere Sommer da pochi passi dopo una serie di rimpalli in area di rigore. Primo tempo difficile per i nerazzurri, che sono apparsi nervosi, poco precisi. A pochi istanti dal fischio d’inizio della ripresa, il portiere giallorosso, Mileha rilasciato queste brevi dichiarazioni ai microfoni di Dazn:COSA CI HAIL MISTERALL’INTERVALLO? – «Di continuare a giocare a calcio, perché negli ultimi 10 minuti lo abbiamo fatto un po’ meno.

Approfondimenti da altre fonti

Pizzarro e Aquilani applaudono Ranieri: “Ha salvato la Roma” - Il Pepito Day al Franchi non è stato solo un’occasione per celebrare la carriera di Giuseppe Rossi, ma anche un momento di riflessione sul presente e sul futuro della Roma. Tra le vecchie glorie presenti, non sono mancate parole di elogio per il lavoro svolto da Claudio Ranieri e riflessioni interessanti sul futuro della panchina giallorossa. Pizarro e Aquilani applaudono Ranieri David Pizarro ha sottolineato la svolta data da Ranieri a una Roma che sembrava allo sbando: “Ha fatto un grandissimo lavoro, tre mesi fa la Roma era un disastro. 🔗sololaroma.it

Il suo rosso condanna la Roma, Hummels è distrutto: “Ho deluso tutti, un errore orrendo”. E Ranieri non ha dubbi: “Ha perso tempo” - Un errore che è costato carissimo alla Roma, arrivato dal giocatore con più esperienza della rosa: Mats Hummels. Nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro l’Athletic Bilbao giocata ieri sera al San Mames, il tedesco ha commesso una gravissima ingenuità: all’11esimo minuto, il difensore ha effettuato un passaggio orizzontale a centrocampo che è finito sui piedi di Sannadi il quale si è immediatamente involato verso la porta giallorossa, considerando che gli uomini di Ranieri si erano spinti in avanti per cercare di organizzare un’azione d’attacco. 🔗ilfattoquotidiano.it

Zazzaroni boccia Motta: “Né gioco né risultati, a 73 anni Ranieri ha dato una lezione a tutti” - La sconfitta della Juve contro l'Atalanta è stata devastante, in tv il dibattito sul progetto bianconero e sul futuro del tecnico è acceso: "Hanno mandato via e fischiato Allegri, che aveva vinto sei scudetti in carriera, perché non sa allenare, perché dicevano che era vecchio e superato".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Lazio-Roma, Ranieri: «Derby nervoso, mi prendo il pari. Soulé? Ha tutto per esplodere»; Roma-Verona, Ranieri: “La Champions è impossibile. Dovbyk deve fare di più. Rinnovo Svilar? Vuole restare”; Ranieri prima di Porto-Roma: Incazzarsi è giusto, magari i miei giocatori lo facessero di più; Athletic Bilbao-Roma LIVE. 🔗Cosa riportano altre fonti

ranieri sul rinnovo di svilar e il ruolo di dovbyk nel verona: aggiornamenti dal ritiro - Ranieri parla del rinnovo vicino di Svilar, delle difficoltà e crescita di Dovbyk, e della necessità di migliorare la freschezza fisica per colmare il gap con le squadre di vertice. 🔗gaeta.it

Ranieri: “Svilar? sono convinto che si troverà una soluzione positiva. La Champions? Solo se le altre ‘sbragano'” (VIDEO) - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Claudio Ranieri: fiducia nel rinnovo di Svilar e aspettative su Dovbyk - Ranieri fiducioso sul rinnovo di Svilar e critico su Dovbyk: "Deve migliorare in prestazione e pressing". "Svilar? Non è un rischio che la trattativa non sia ancora chiusa. Il ragazzo vuole restare, ... 🔗msn.com