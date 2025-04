Superenalotto vincita da oltre 600 mila euro in provincia di Pordenone

provincia di Pordenone. Non è il colpo che permette di sbancare il jackpot, ma è sicuramente una vincita che non lascia indifferenti. Nel concorso del Superenalotto di sabato 26 aprile, un fortunato giocatore è riuscito ad azzeccare la formula del 5+1. Vale a dire che è. Pordenonetoday.it - Superenalotto, vincita da oltre 600 mila euro in provincia di Pordenone Leggi su Pordenonetoday.it La fortuna ha baciato ladi. Non è il colpo che permette di sbancare il jackpot, ma è sicuramente unache non lascia indifferenti. Nel concorso deldi sabato 26 aprile, un fortunato giocatore è riuscito ad azzeccare la formula del 5+1. Vale a dire che è.

Vincita da oltre 44mila euro in provincia di Chieti al SuperEnalotto - Abruzzo a segno con il SuperEnalotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, è stato centrato a Villa Santa Maria un “5” da 44.392,66 euro. La ghiotta vincita è stata registrata presso la tabaccheria Vatieri in Corso Umberto I. L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato... 🔗chietitoday.it

Centrato un ricco "5+1" al SuperEnalotto: vinti oltre 600mila euro - Non è il colpo che permette di sbancare il jackpot, ma è sicuramente una vincita che non lascia indifferenti. Nel concorso del SuperEnalotto di oggi, sabato 26 aprile, un fortunato giocatore è ... 🔗today.it

Superenalotto, festeggia il Veneto: centrato doppio “5” da oltre 65mila euro - VENETO - Nell'estrazione del SuperEnalotto di sabato 26 aprile, il Veneto si è distinto con due vincite da 32.692,27 euro ciascuna. I fortunati vincitori, che hanno centrato un "5", sono stati individ ... 🔗nordest24.it

SuperEnalotto: oltre 607mila euro centrati con un ‘5+1’ - Il jackpot della prossima estrazione del concorso SuperEnalotto - SuperStar sale oltre 25 milioni dopo la giornata di oggi sabato 26 aprile 2025; centrato u ‘5+1’. 🔗gioconews.it