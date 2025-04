Stramaccioni non ha dubbi | N’Dicka non può mai prendere il pallone quello è rigore

Stramaccioni, l’ex allenatore dell’Inter ha parlato del rigore negato ai nerazzurri nei minuti finali della partita contro la Roma: le sue paroleIl Napoli di Antonio Conte ha messo il turbo nella corsa verso il titolo di campione d’Italia, battendo il Torino e conquistando la vetta solitaria della classifica con un vantaggio di tre punti sull’Inter. Intanto, durante la partita dei nerazzurri con la Roma, è esploso un dibattito riguardo a un episodio contestato: il presunto rigore negato alla squadra di Inzaghi per una trattenuta nei minuti finali di N’Dicka su Bisseck. Andrea Stramaccioni, opinionista di DAZN, ha espresso il suo disappunto riguardo alla decisione del direttore di gara Michael Fabbri.LE PAROLE DI ANDREA Stramaccioni A DAZN- «N’Dicka abbraccia Bisseck fin dall’inizio e soprattutto non può mai intervenire sul pallone. Internews24.com - Stramaccioni non ha dubbi: «N’Dicka non può mai prendere il pallone, quello è rigore» Leggi su Internews24.com , l’ex allenatore dell’Inter ha parlato delnegato ai nerazzurri nei minuti finali della partita contro la Roma: le sue paroleIl Napoli di Antonio Conte ha messo il turbo nella corsa verso il titolo di campione d’Italia, battendo il Torino e conquistando la vetta solitaria della classifica con un vantaggio di tre punti sull’Inter. Intanto, durante la partita dei nerazzurri con la Roma, è esploso un dibattito riguardo a un episodio contestato: il presuntonegato alla squadra di Inzaghi per una trattenuta nei minuti finali disu Bisseck. Andrea, opinionista di DAZN, ha espresso il suo disappunto riguardo alla decisione del direttore di gara Michael Fabbri.LE PAROLE DI ANDREAA DAZN- «abbraccia Bisseck fin dall’inizio e soprattutto non può mai intervenire sul

Le notizie più recenti da fonti esterne

Thiago Motta, Ravezzani non ha dubbi sul tecnico: «Per capire se sia utile proseguire con lui, la Juventus deve valutare queste cose» - di Redazione JuventusNews24Thiago Motta e il suo futuro sono stati analizzati così dal giornalista Fabio Ravezzani dopo la sconfitta della Juve con la Fiorentina Attraverso il suo profilo X, il giornalista Fabio Ravezzani ha commentato così la posizione della Juve sul futuro di Thiago Motta. Ecco cosa ha detto sul momento che sta vivendo la squadra bianconera. Per valutare se sia utile proseguire con Motta, la Juve deve valutare se abbia senso continuare senza titolari certi, un gruppo disorientato, un gioco in involuzione e una serie di cambi sbagliati dalla panchina. 🔗juventusnews24.com

Napoli, Lavezzi non ha dubbi su Lukaku: la sentenza - Il Pocho Lavezzi ha parlato in un’intervista del bomber del Napoli e della sua stagione: la sua opinione è chiarissima. Ezequiel Lavezzi è stato ospite di Televomero durante la trasmissione Terzo Tempo Calcio Napoli. Tantissimi gli aneddoti raccontati dal Pocho durante il suo intervento televisivo. Da grande tifoso del Napoli, Lavezzi ha anche parlato del rendimento attuale degli uomini di Antonio Conte, soffermandosi sulle recenti prestazioni di Romelu Lukaku. 🔗spazionapoli.it

Bergomi non ha dubbi: «Per me quello di Gatti non è calcio di rigore. Vi spiego perché» - di Redazione JuventusNews24Bergomi non ha dubbi: «Per me quello di Gatti non è rigore». Il commento a Sky Sport sull’episodio di Como-Juve A Sky Sport, durante Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha detto la sua sul mani di Gatti non sanzionato in Como–Juve con il calcio di rigore. Ecco il commento dell’ex difensore dell’Inter ed opinionista Sky. BERGOMI – «Per me quello di Gatti non è rigore. Perché non è rigore? Non lo è. 🔗juventusnews24.com

Ne parlano su altre fonti

Stramaccioni: Modulo e Jovic, Conceiçao ha trovato la chiave. E Inzaghi si rifarà; Stramaccioni: “Napoli, a Bologna sarà quasi una finale”; Sabelli e il braccio attaccato al corpo in Roma-Genoa: il Var spiega, Stramaccioni ribatte; Stramaccioni striglia i Friedkin: “Situazione critica, ora devono metterci la faccia”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Stramaccioni prevede: «La Roma si difenderà attaccando l’Inter» - Stramaccioni si è pronunciato nel pre-partita della sfida del Campionato italiano tra Inter e Roma. Di seguito le sue parole. IL COMMENTO - Andrea - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

Stramaccioni incensa Conceiçao, ha messo a nudo il problema dell’Inter: “Le avversarie hanno capito” - Per Andrea Stramaccioni il derby di Coppa Italia stravinto dal Milan è figlio delle scelte di Conceiçao: "Ha voluto insistere nelle sue idee malgrado ... 🔗fanpage.it

DAZN, solo applausi per il Napoli. Stramaccioni: "Che McTominay!". Balzaretti: "Fatemi dire che..." - Andrea Stramaccioni e Federico Balzaretti, opinionisti di DAZN, hanno speso belle parole sul Napoli dopo la vittoria sul Torino. 🔗msn.com