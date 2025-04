Spinazzola | Meritiamo lo scudetto perché dal primo giorno stiamo lavorando con una dedizione incredibile

Spinazzola ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DaznLe parole di SpinazzolaChe giocatore é McTominay?«Il giocatore si vede in campo, posso parlare solo di come è arrivato dal primo giorno. Ragazzo d'oro, sempre col sorriso e grande lavoratore. Siamo fortunati ad averlo».perché il Napoli meriterebbe di vincere?«perché dal primo giorno stiamo lavorando con una dedizione incredibile. È normale e giusto crederci e lottare per quello obiettivo, sappiamo noi quanto abbiamo sudato per essere qui»

