Spinazzola | McTominay è speciale siamo fortunati ad averlo

Spinazzola a Dazn, dopo la vittoria del Napoli contro il Torino Le parole di Leonardo Spinazzola, dopo la vittoria del Napoli . L'articolo Spinazzola: “McTominay è speciale, siamo fortunati ad averlo” proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Spinazzola: “McTominay è speciale, siamo fortunati ad averlo” Leggi su Forzazzurri.net Le parole di Leonardoa Dazn, dopo la vittoria del Napoli contro il Torino Le parole di Leonardo, dopo la vittoria del Napoli . L'articolo: “ad” proviene da ForzAzzurri.net.

Napoli, Spinazzola: "Pronti per il rush finale. Fiorentina? La vera insidia siamo noi" - Napoli, 5 marzo 2025 - Con l'emergenza infermeria ancora nel suo pieno, il 3-5-2 potrebbe farla da padrone anche contro la Fiorentina. Oppure, in nome di un attacco da risvegliare, Antonio Conte potrebbe rispolverare il 4-3-3 nonostante i tempi per il rientro di David Neres non siano ancora maturi: in entrambi i casi, o da quinto o da laterale alto, come successo nella gara di andata, dovrebbe giocare dall'inizio Leonardo Spinazzola, che nel pomeriggio è stato intercettato dai microfoni di Radio Crc. 🔗sport.quotidiano.net

Spinazzola: «L’insidia di ogni partita siamo noi stessi, le altre squadre perderanno punti con gli scontri diretti» - Leonardo Spinazzola è intervenuto ai microfoni di Radio Crc in cui ha parlato di Napoli-Inter e del modo in cui il tecnico Antonio Conte lo fa giocare. Spinazzola: «L’insidia di ogni partita siamo noi stessi, le altre squadre perderanno punti con gli scontri diretti» «Napoli-Inter? Dopo il gol di Dimarco non abbiamo mollato, anzi. Abbiamo aumentato i giri, l’intensità e la qualità nei passaggi: non siamo stati frettolosi, abbiamo fatto un grande secondo tempo e portato a casa un pareggio importante. 🔗ilnapolista.it

McTominay avverte l’Inter: «Siamo davanti a tutti, calma!» - McTominay, autore della doppietta che permesso al Napoli di battere il Torino per 2-0, ha parlato su DAZN della lotta scudetto. CORSA CON L’INTER – Scott McTominay dopo la doppietta e la vittoria contro la squadra granata: «Vediamo cosa succede, calma, ci vuole calma, pensiamo partita dopo partita e intanto siamo davanti a tutti.». Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ... 🔗inter-news.it

Spinazzola: "Meritiamo lo Scudetto! McTominay ragazzo d'oro: siamo fortunati ad averlo" - "Che giocatore è Scott McTominay? Lo vedete in campo quanto sia bravo... Io posso parlavi della persona e di come Scott si sia comportato sin dal suo arrivo al Napli: è un ragazzo speciale ... Perché ... 🔗areanapoli.it

DAZN - Napoli, Spinazzola: "McTominay ragazzo d'oro, scudetto? Giusto crederci" - NAPOLI - Leonardo Spinazzola, terzino del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria contro il Torino. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "McTominay? E' un ragazzo s ... 🔗napolimagazine.com

LE INTERVISTE – Napoli, Spinazzola: “Vittoria fondamentale, orgogliosi di dove siamo. Non sentiamo la pressione” - Queste le dichiarazioni di Leonardo Spinazzola: “Siamo orgogliosi di quello che ... Poi più che altro c’è stata frenesia e non altro. Scott McTominay è importante, così come Anguissa ... 🔗pianetazzurro.it