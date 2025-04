Sparatoria a Monreale tre morti e due feriti Esplosi una ventina di colpi di pistola

morti e due feriti è il bilancio della Sparatoria avvenuta tra sabato 26 e domenica 27 aprile in piazza Duomo a Monreale (FOTO), paese a dieci chilometri da Palermo, in seguito a una rissa nata tra un gruppo di palermitani e un altro formato da ragazzi del posto. Le vittime, tutte Monrealesi, sono Massimo Pirozzo di 26 anni, Salvatore Turdo di 23 anni e suo cugino Andrea Miceli di 26 anni. I feriti hanno 33 e 16 anni: non sarebbero in pericolo di vita. Secondo fonti investigative, i killer apparterrebbero a un "commando" composto da 8-10 persone provenienti dal quartiere palermitano dello Zen, che avevano con sé due o tre pistole semiautomatiche. La rissa sfociata nella Sparatoria sarebbe scoppiata per futili motivi. Non trova conferma l'ipotesi di un tentativo di furto sventato dai ragazzi del luogo.

