Sparatoria a Monreale chi erano le tre vittime FOTO

Tg24.sky.it - Sparatoria a Monreale, chi erano le tre vittime. FOTO Leggi su Tg24.sky.it Sono morti Massimo Pirozzo (26 anni), Salvatore Turdo (23) e Andrea Miceli (26 ). Feriti altri due ragazzi. Il racconto di una giovane: "C'è stata una rissa con lancio di tavoli, bastoni e bottiglie, poi gli spari". Secondo le testimonianze, i sanitari sono stati "accerchiati e strattonati da familiari e amici" dei coinvolti perché "chiedevano priorità al soccorso del loro parente

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sparatoria Monreale, chi erano le tre vittime. “Bravi ragazzi, erano tutti e tre tranquilli” - “Erano tre bravi ragazzi”. Così vengono definite le tre vittime della sparatoria avvenuta a Monreale (Palermo). Nel suo profilo Instagram, Salvatore Turdo, il ragazzo di 23 anni ucciso assieme ad Andrea Miceli di 26 anni e a Massimo Pirozzo anche lui 26 anni, l’ultima foto l’aveva pubblicata sedici ore fa: è un selfie a petto nudo, scattato allo specchio, come sottofondo il brano di Sfera Ebbasta e Shiva dal titolo “Sei persa”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Monreale, sparatoria in piazza: tre ragazzi morti, due feriti. «Lite per futili motivi» - La sparatoria è avvenuta in una piazza dove si trovavano almeno un altro centinaio di persone. Le vittime erano Andrea Miceli, 26 anni, Salvatore Turdo, 23 anni, e Massimo Pirozzo, 26 🔗xml2.corriere.it

Approfondimenti da altre fonti

La passione per il calcio e per la musica: chi erano le tre vittime della sparatoria a Monreale - Salvatore Turdo e Andrea Miceli facevano i carpentieri: entrambi lavoravano per la ditta edile del padre di Miceli, i due erano cugini. Massimo Pirozzo, invece "cambiava spesso lavoro", spiega una con ... 🔗msn.com

Sparatoria a Monreale, tre morti: sospettato un ragazzo di 19 anni - E' di tre morti e due feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). Due vittime hanno 26 anni, il terzo 23; i feriti hanno 33 anni e 16 ... 🔗ansa.it