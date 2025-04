Sosia o realtà? La presenza di Melania Trump ai funerali

Melania Trump, la (folle) teoria della sosia ai funerali di Papa Francesco - Donald e Melania Trump hanno preso parte ai funerali di Papa Francesco, che si sono tenuti sabato 26 aprile. Arrivati in Italia alle 23 del 25 aprile, il Presidente degli Stati Uniti e la First Lady sono ripartiti poco dopo l’ultimo saluto al Santo Padre. Sui social, tuttavia, si è diffusa un’assurda teoria: la persona presente ai funerali sarebbe la sosia di Melania. Ma non è vero: procediamo per punti. 🔗dilei.it

“Io e Melania ci saremo”: Trump annuncia la sua presenza ai funerali di Papa Francesco - Washington – “Melania e io andremo al funerale di Papa Francesco, a Roma. Non vediamo l’ora di esserci!” Con questo messaggio, pubblicato su Truth Social, il presidente Donald Trump ha annunciato ufficialmente la sua partecipazione alle esequie del Pontefice, scomparso poche ore fa. È il primo grande leader internazionale a confermare la propria presenza alle esequie, in una mossa che unisce prontezza diplomatica e calcolo simbolico. 🔗thesocialpost.it

"Ai funerali con Melania". Dopo Milei anche Trump conferma la presenza a Roma - Le prime conferme di partecipazione ai funerali del Santo Padre sono arrivate da Milei e da Trump, che sarà a Roma con Melania 🔗ilgiornale.it

