Si barrica in casa con una pistola | arrestato

arrestato un 29enne italiano ritenuto il presunto responsabile di porto e detenzione illegale di un’arma clandestina. L'intervento è scattato a seguito di una segnalazione che riferiva di un uomo in evidente stato di agitazione, armato di pistola e barricato in casa. I. Parmatoday.it - Si barrica in casa con una pistola: arrestato Leggi su Parmatoday.it I carabinieri hannoun 29enne italiano ritenuto il presunto responsabile di porto e detenzione illegale di un’arma clandestina. L'intervento è scattato a seguito di una segnalazione che riferiva di un uomo in evidente stato di agitazione, armato dito in. I.

