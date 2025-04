Serie A il Napoli vince e approfitta del passo falso dell’Inter per portarsi avanti Colpaccio della Roma Bene Juve Milan e Fiorentina Si ferma l’Atalanta

Napoli vince in casa contro il Torino per 2-0 e si porta in vetta alla classifica di Serie A. I partenopei approfittano della sconfitta dell'Inter in casa contro la Roma e si portano a +3 sui nerazzurri a 4 giornate dalla fine del Campionato. Vincono Juventus, Milan e Fiorentina. Pareggio a Bergamo tra Atalanta

