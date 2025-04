Sbatte la testa contro il palo 17enne al Pronto Soccorso

testa contro a un palo e si è accasciato a terra. È successo in mattinata, sul campo di Sala Baganza durante una partita che ha visto opposte Cus Parma-Real Sala Baganza, mentre si stava disputando un torneo giovanile. L'incidente. Parmatoday.it - Sbatte la testa contro il palo, 17enne al Pronto Soccorso Leggi su Parmatoday.it Durante una partita di calcio, un ragazzo di 17 anni ha battuto laa une si è accasciato a terra. È successo in mattinata, sul campo di Sala Baganza durante una partita che ha visto opposte Cus Parma-Real Sala Baganza, mentre si stava disputando un torneo giovanile. L'incidente.

Sta meglio, nessuna conseguenza grave per il calciatore 17 enne che ha sbattuto la testa contro il palo - Il video dell'azione - Sta meglio, non ha riportato fortunatamente conseguenza gravi. Diciamolo subito, dopo la grande paura di ieri. Attimi di terrore vissuti sul campo da gioco di Sala Baganza quando un diciassettenne, pe ... 🔗gazzettadiparma.it

