Santanchè | Euroflora di straordinaria importanza per l' Italia Lunedì arriva Salvini | Lo speciale

Italia Ilsecoloxix.it - Santanchè: “Euroflora di straordinaria importanza per l'Italia”. Lunedì arriva Salvini | Lo speciale Leggi su Ilsecoloxix.it La ministra su Facebook: “La splendida Genova è la cornice ideale per ospitare una manifestazione di portata internazionale come questa, destinata ad attrarre 250.000 visitatori da tutta

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Euroflora 2025, per l'inaugurazione arriva la ministra Santanchè - Tutto pronto per l'edizione 2025 di Euroflora. Mercoledì 23 aprile l'inaugurazione con Daniela Santanché (ministra del Turismo), Patrizio Giacomo La Pietra (sottosegretario al ministero dell’Agricoltura), Edoardo Rixi (sottosegretario al ministero delle infrastrutture e dei trasporti), Leonardo... 🔗genovatoday.it

Morte di Papa Francesco: salta la visita di Daniela Santanchè a Euroflora, rinviata la Festa della Bandiera - Salta la visita della ministra del Turismo Daniela Santanchè all'inaugurazione di Euroflora, la manifestazione che inaugura domani e proseguirà fino al 4 maggio. A comunicarlo, a margine del consiglio regionale, è stato il presidente della Regione Marco Bucci. La visita di Santanchè era stata... 🔗genovatoday.it

L’importanza di essere Pasalic: affidabile e decisivo, per l’Atalanta è l’uomo delle grandi occasioni - La preziosissima vittoria contro il Bologna, la prima al Gewiss in campionato nel 2025, ha rilanciato in maniera vigorosa le quotazioni dell’Atalanta in zona Champions League. La Dea, infatti, ha consolidato il terzo posto in classifica mettendo quattro lunghezze di margine tra sé e il quinto posto, occupato proprio dagli emiliani. Gli esami, però, non sono certo finiti. Nel giorno di Pasqua (domenica 20 aprile) i nerazzurri sono attesi ad un altro test dall’alto coefficiente di difficoltà: a San Siro è infatti in programma la sfida contro il Milan di Sergio Conceicao. 🔗bergamonews.it

Su questo argomento da altre fonti

Santanchè: “Euroflora di straordinaria importanza per l'Italia”. Lunedì arriva Salvini | Gli appuntamenti; Euroflora 2025, fine settimana da primato. Ministro Santanché: Genova la cornice ideale; Euroflora, Santanchè: “Contribuisce a destagionalizzare il turismo”. Domani la visita di Salvini; Euroflora 2025 lunedì arriva Salvini. 🔗Su questo argomento da altre fonti