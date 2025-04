Rudiger borsa del ghiaccio contro l’arbitro | cosa rischia?

Rudiger rischia grosso per lo scatto d’ira in finale di Coppa del Re: espulso dopo aver lanciato una borsa del ghiaccio, ecco cosa rischia Antonio Rudiger ha ricevuto un’espulsione clamorosa durante la finale di Coppa del Re, vinta dal Barcellona 3-2 contro il Real Madrid, dopo aver lanciato una borsa di ghiaccio in . Calcionews24.com - Rudiger, borsa del ghiaccio contro l’arbitro: cosa rischia? Leggi su Calcionews24.com Real Madrid,grosso per lo scatto d’ira in finale di Coppa del Re: espulso dopo aver lanciato unadel, eccoAntonioha ricevuto un’espulsione clamorosa durante la finale di Coppa del Re, vinta dal Barcellona 3-2il Real Madrid, dopo aver lanciato unadiin .

Approfondimenti da altre fonti

Federica Brignone con la borsa del ghiaccio: cosa è successo a La Thuile - A La Thuile, in Italia, si sta disputando il superG femminile valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: con il pettorale numero 10 è scesa Federica Brignone, l’ultima atleta a prendere il via prima di una lunga interruzione a causa di un malore che ha colpito un addetto alla pista, poi portato via in elicottero. L’azzurra è giunta al traguardo in terza posizione, a 0?39 dalla tedesca Emma Aicher, che è in testa con il crono di 57?89, davanti a Sofia Goggia, seconda a 0?06. 🔗oasport.it

Piazza Affari: la Borsa italiana -7,5%, un tonfo come per l’11 settembre 2001. La Cina annuncia contro-dazi del 34% - Un’altra giornata di fibrillazione per i mercati: dopo un’apertura già in calo Wall Street peggiora. Il Dow Jones perde il 3,03% a 39.291,86 punti, il Nasdaq cede il 3,80% a 15.927,69 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 3,45% a 5.223,37 punti. Il Vix, l’indice della volatilità e della paura a Wall Street, vola sopra quota 40, ai massimi intraday da agosto, riflettendo le tensioni sui mercati innescate dai dazi di Donald Trump. 🔗dayitalianews.com

Hockey ghiaccio, Val Pusteria vince anche Gara-2 contro Lubiana e vola ai play-off - Val Pusteria ce l’ha fatta! Gli altoatesini, infatti, hanno vinto anche Gara-2 della serie dei pre-playoffs contro l’Olimpia Lubiana con il punteggio di 2-0 e hanno chiuso i conti, staccando il pass per i quarti di finale dei playoffs della ICE Hockey League 2024-2025. VAL PUSTERIA-HK OLIMPIA LUBIANA 2-0 (serie 2-0). Dopo un primo periodo concluso a reti bianche, l’equilibrio prosegue fino a metà gara. 🔗oasport.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Follia di Rudiger, lancia la borsa del ghiaccio verso l’arbitro: rischia 12 giornate; Follia di Rudiger, lancia la borsa del ghiaccio verso l’arbitro: rischia 12 giornate; Barcellona-Real Madrid, follia Rudiger contro l'arbitro: rischia pesante squalifica; Follia Rudiger alla fine di Barça-Real: rischia fino a 12 giornate di squalifica. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Rudiger, borsa del ghiaccio contro l’arbitro: cosa rischia? - Real Madrid, Rudiger rischia grosso per lo scatto d’ira in finale di Coppa del Re: espulso dopo aver lanciato una borsa del ghiaccio, ecco cosa rischia Antonio Rudiger ha ricevuto un’espulsione clamor ... 🔗calcionews24.com

Follia Rudiger, perde la testa contro l'arbitro: rischia 12 giornate di squalifica! - Caos nel finale di Barcellona-Real Madrid, la finale di Coppa del Re vinta dai blaugrana ai tempi supplementari. Dopo il 2-2 nei tempi regolamentari, la sfida è stata decisa dal gol di Koundé al 116'. 🔗msn.com

Rudiger, che follia contro l'arbitro nel Clasico: ora rischia fino a 12 giornate di squalifica! - Al 121` della finale Coppa del Re persa per 3-2 dal Real Madrid nel Clasico contro il Barcellona, Antonio Rudiger è stato espulso dalla ... 🔗msn.com