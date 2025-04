Risultati Serie A | la Virtus Bologna vola in vetta Scafati vede la retrocessione

Bologna, 27 aprile 2025 – Tredicesimo squillo casalingo stagionale per la Virtus Segafredo Bologna che domina la scena contro la Openjobmetis Varese, imponendosi con un netto 104-67. I felsinei hanno mostrato un'intensità superiore, prendendo rapidamente il controllo del match e distanziando i prealpini. Il divario è aumentato progressivamente nei quarti successivi coi felsinei precisi9 al tiro da tre punti (1426) e dominante a rimbalzo (38-26). Will Clyburn, Matt Morgan e Toko Shengelia sono stati i migliori realizzatori per la Virtus, ciascuno con quattordici punti. La Openjobmetis ha faticato a contenere l'attacco romagnolo e ha registrato diciotto palle perse. Nonostante la sconfitta, Varese ha ottenuto la matematica salvezza grazie ai Risultati dagli altri campi, in particolare dello stop interno di Scafati. Sport.quotidiano.net - Risultati Serie A: la Virtus Bologna vola in vetta, Scafati vede la retrocessione Leggi su Sport.quotidiano.net , 27 aprile 2025 – Tredicesimo squillo casalingo stagionale per laSegafredoche domina la scena contro la Openjobmetis Varese, imponendosi con un netto 104-67. I felsinei hanno mostrato un'intensità superiore, prendendo rapidamente il controllo del match e distanziando i prealpini. Il divario è aumentato progressivamente nei quarti successivi coi felsinei precisi9 al tiro da tre punti (1426) e dominante a rimbalzo (38-26). Will Clyburn, Matt Morgan e Toko Shengelia sono stati i migliori realizzatori per la, ciascuno con quattordici punti. La Openjobmetis ha faticato a contenere l'attacco romagnolo e ha registrato diciotto palle perse. Nonostante la sconfitta, Varese ha ottenuto la matematica salvezza grazie aidagli altri campi, in particolare dello stop interno di

Le notizie più recenti da fonti esterne

LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 34-31, Serie A basket 2025 in DIRETTA: si accende la sfida nel secondo quarto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38-31 Isaia Cordinier si mette in proprio: penetrazione e +7 Virtus! Time-out chiamato da Ettore Messina per provare a scuotere i suoi ragazzi in un momento difficile. 36-31 2/2 per Tornike Shengelia in lunetta: parziale aperto dei bianconeri, +5! 34-31 TRIPLA DI CORDINIER: SORPASSO VIRTUS! 31-31 Semi-gancio perfetto di Tornike Shengelia: pareggio! Break di 6-0 che costringe Ettore Messina a chiamare subito time-out. 🔗oasport.it

Basket, derby lombardo tra Brescia e Milano in Serie A. La Virtus Bologna ospita Napoli, Trento sfida Pistoia - La Serie A di basket si appresta a completare nel fine settimana alle porte la ventiduesima giornata della regular season 2024-2025, con due anticipi in programma sabato 15 marzo e le restanti partite previste domenica 16 marzo dal pomeriggio fino alla sera: andiamo a presentare brevemente cosa ci attende. Nel primo anticipo di domani sera, alle ore 20:00, la Germani Brescia ospita l’Olimpia Milano in un derby tutto lombardo tra la capolista (32 puti) e i campioni d’Italia in carica reduci dal successo importante in Eurolega contro la Stella Rossa. 🔗oasport.it

LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 52-47, Serie A basket 2025 in DIRETTA: partita ancora vivace nella ripresa, +5 per i bolognesi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 57-55 Appoggio di Ante Zizic: vantaggio Virtus! 55-55 Assist bellissimo di Diego Flaccadori per Mirotic: ancora parità! -2’29” alla terza sirena. 55-53 2/2 per Nikola Mirotic dalla ‘linea della carità’: Milano non molla, -2 e 20 punti per l’ex Barcellona. 55-51 Belinelli brucia la retina da tre! 52-51 Piazzato di Nikola Mirotic per il -1. 52-49 Giro perfetto in lunetta di Zach LeDay: 2/2 e -3. 🔗oasport.it

Ne parlano su altre fonti

Risultati Serie A: la Virtus Bologna vola in vetta, Scafati vede la retrocessione; Milano batte Tortona a domicilio, Treviso sbanca Scafati, Trieste ai playoff; La Virtus domina il derby, Milano eliminata; LIVE Serie A, risultati e classifica 23^ giornata: Trapani capolista in solitaria. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Virtus Bologna da sola in testa alla classifica, Trapani attesa alla replica. Pistoia batte Venezia - A due turni dalla fine della regular season le Vu Nere si isolano in vetta. Bene Milano, Scafati a un passo dalla retrocessione ... 🔗msn.com

Virtus Bologna, il tabellino del +37 su Varese: in tre con 14 punti - Dominio totale per la Virtus Bologna alla Segafredo Arena contro la Openjobmetis Varese, comunque salva vista la sconfitta di Scafati. I bianconeri partono male con un parziale di ... 🔗pianetabasket.com

Virtus Bologna, così Ivanovic: «Dopo la Stella Rossa c'è stata una svolta» - Schiacciante vittoria alla Segafredo Arena per la Virtus Bologna che schianta Varese con il punteggio finale di 104-67. Così in conferenza stampa coach ... 🔗pianetabasket.com