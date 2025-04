Risultati Serie A il Napoli batte il Torino e conquista il primo posto solo pari tra Atalanta e Lecce La classifica aggiornata

Risultati Serie A, il Napoli approfitta della sconfitta dell’Inter per prendersi il primo posto, pareggio tra Atalanta e Lecce: la classifica aggiornata e cosa cambia per i nerazzurriFiniscono qui i posticipi della domenica valevoli per la trentaquattresima giornata di Serie A. Il Napoli ha sconfitto il Torino con il risultato di 2-0 grazie a una straordinaria doppietta di Scott McTominay, conquistando così la leadership in solitaria con un vantaggio di tre punti sull’Inter. Il Lecce, invece, conquista un punto d’oro al Gewiss Stadium pareggiando per 1-1 contro l’Atalanta. Nel primo tempo è il rigore di Karlsson a sbloccare il match, mentre nella ripresa la Dea agguanta il pari con Retegui con un altro tiro dal dischetto. Di seguito, la classifica aggiornata. La classifica aggiornataNapoli 74 (34)Inter 71 punti (34 partite giocate)Atalanta 65 (34)Juventus 62 (34)Bologna 60 (33)Roma 60 (34)Lazio 59 (33)Fiorentina 59 (34)Milan 54 (34)Torino 43 (33)Como 42 (34)Udinese 40 (33)Genoa 39 (34)Verona 32 (33)Parma 31 (33)Cagliari 30 (33)Lecce 27 (34)Venezia 25 (34)Empoli 25 (34)Monza 15 (34) Internews24. Internews24.com - Risultati Serie A, il Napoli batte il Torino e conquista il primo posto, solo pari tra Atalanta e Lecce. La classifica aggiornata Leggi su Internews24.com A, ilapprofitta della sconfitta dell’Inter per prendersi il, pareggio tra: lae cosa cambia per i nerazzurriFiniscono qui i posticipi della domenica valevoli per la trentaquattresima giornata diA. Ilha sconfitto ilcon il risultato di 2-0 grazie a una straordinaria doppietta di Scott McTominay,ndo così la leadership in solitaria con un vantaggio di tre punti sull’Inter. Il, invece,un punto d’oro al Gewiss Stadium pareggiando per 1-1 contro l’. Neltempo è il rigore di Karlsson a sbloccare il match, mentre nella ripresa la Dea agguanta ilcon Retegui con un altro tiro dal dischetto. Di seguito, la. La74 (34)Inter 71 punti (34 partite giocate)65 (34)Juventus 62 (34)Bologna 60 (33)Roma 60 (34)Lazio 59 (33)Fiorentina 59 (34)Milan 54 (34)43 (33)Como 42 (34)Udinese 40 (33)Genoa 39 (34)Verona 32 (33)Parma 31 (33)Cagliari 30 (33)27 (34)Venezia 25 (34)Empoli 25 (34)Monza 15 (34) Internews24.

