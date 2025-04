Retegui replica a Karlsson 1-1 tra Atalanta e Lecce

Atalanta continua il suo periodo di luci e ombre non andando oltre a un pareggio per 1-1 in casa contro il Lecce, facendosi avvicinare dalle diretti concorrenti per la qualificazione in Champions League. Gli orobici salgono a quota 65, tre in più della Juve e 5 in più di Bologna e Roma.

Retegui replica a Karlsson, 1-1 tra Atalanta e Lecce - Il protagonista odierno è Karlsson: prima porta in vantaggio gli ospiti su rigore, poi causa quello del pareggio di Retegui, già recordman di gol in un campionato con la maglia nerazzurra a quota 24. 🔗reggiotv.it

Atalanta-Lecce 1-1: Retegui risponde a Karlsson, salentini in maglia bianca per protesta - I giallorossi, scesi in campo con una divisa polemica per essere stati costretti a giocare appena 48 ore dopo la morte del fisioterapista Fiorita, strappano ... 🔗repubblica.it

Atalanta-Lecce 1-1, al gol su calcio di rigore di Karlsson risponde quello di Retegui: Marco Giampaolo crede nella salvezza - SERIE A - L'Atalanta non riesce a battere il Lecce: la sfida termina 1-1. Prima della partita molto toccante il ricordo per Graziano Fiorita. I salentini vanno ... 🔗eurosport.it