Renato Veiga continua a convincere e mostrare la sua juventinità | la FOTO dopo Juve Monza non lascia dubbi

Renato Veiga continua a convincere: la FOTO pubblicata dal difensore della Juve dopo la vittoria contro il MonzaIl difensore della Juve Renato Veiga ha festeggiato la vittoria contro il Monza tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Il bianconero ha convinto con una buona prestazione e i suoi messaggi mostrano come si sia ambientato molto bene a Torino. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Renato Veiga (@RenatoVeiga95)MESSAGGIO – «Vittoria importante a casa nostra! Fino Alla Fine!» .com Juventusnews24.com - Renato Veiga continua a convincere e mostrare la sua juventinità: la FOTO dopo Juve Monza non lascia dubbi Leggi su Juventusnews24.com : lapubblicata dal difensore dellala vittoria contro ilIl difensore dellaha festeggiato la vittoria contro iltramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Il bianconero ha convinto con una buona prestazione e i suoi messaggi mostrano come si sia ambientato molto bene a Torino. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@95)MESSAGGIO – «Vittoria importante a casa nostra! Fino Alla Fine!» .com

