Prima il boato poi le fiamme | bruciano due autocompattatori per la raccolta dei rifiuti

fiamme. Sono due gli autocompattatori, lasciati parcheggiati a valle di via Bonfiglio a ridosso del centro urbano di Casteltermini, che sono stati inceneriti da uno spaventoso incendio. Sul posto, i vigili del fuoco di Mussomeli e del comando provinciale di Agrigento che. Agrigentonotizie.it - Prima il boato, poi le fiamme: bruciano due autocompattatori per la raccolta dei rifiuti Leggi su Agrigentonotizie.it Avvolti e devastati dalle. Sono due gli, lasciati parcheggiati a valle di via Bonfiglio a ridosso del centro urbano di Casteltermini, che sono stati inceneriti da uno spaventoso incendio. Sul posto, i vigili del fuoco di Mussomeli e del comando provinciale di Agrigento che.

Se ne parla anche su altri siti

Scoppia incendio alla raffineria Api di Falconara, prima il boato poi le fiamme: “Situazione sotto controllo” - Domato l'incendio scoppiato alla raffineria Api di Falconara Marittima, in provincia di Ancona, nella serata di ieri, venerdì 21 marzo. Dopo aver ricevuto la segnalazione, sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco. Fortunatamente il rogo non ha causato feriti o vittime. La sindaca: "Situazione sotto controllo".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ancora un incendio nel Messinese, bruciano le colline di San Pier Niceto: fiamme vicine a case e campo sportivo - Ancora un rogo nel Messinese in contrada Contura nel comune di San Pier Niceto. L'incendio è divampato nel corso del pomeriggio e a causa delle raffiche di vento si è esteso rapidamente lungo la strada provinciale che collega l'area collinare con la zona abitata e il campo sportivo. Immediato... 🔗messinatoday.it

Boato a Caravaggio, fiamme in una ditta. Nessun ferito - L’INCENDIO. Sul posto sei squadre dei vigili del fuoco per spegnere il rogo. All’interno dell’edificio non c’era nessuno. 🔗ecodibergamo.it

Se ne parla anche su altri siti

Prima il boato, poi le fiamme: bruciano due autocompattatori per la raccolta dei rifiuti; Bruciano due isole ecologiche nel giro di un'ora, a pochi chilometri di distanza: lungo e complicato intervento dei vigili del fuoco. Indagano i carabinieri; Un boato, poi le fiamme. Paura a Falconara per l'incendio alla raffineraia Api; Incendio ed esplosione a Caravaggio: Vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Parco Groane in fiamme: bruciano 2 ettari - Notte di fuoco e paura nel Parco delle Groane. L’allarme per un incendio è scattato sabato sera poco prima delle 22: le fiamme hanno coinvolto un’area di circa due ettari di sterpaglie e ... 🔗msn.com

Forte boato, incendio e fumo denso: due camper distrutti nel parcheggio a Gabicce - GABICCE MARE È stata scossa da momenti di grande paura nella tarda mattinata di ieri Gabicce Mare, quando un'esplosione improvvisa ha causato un violento incendio al piano sopraelevato ... 🔗msn.com

Falconara: incendio alla Raffineria, prima un forte boato poi le fiamme. Paura tra i cittadini - Un boato improvviso e poi le fiamme: paura per l'incendio scoppiato alla raffineria Api intorno alle 22.30. Il fuoco ha avvolto una parte dello stabilimento, ma al momento non risultano feriti. 🔗informazione.it