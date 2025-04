Predappio 150 persone alla commemorazione della morte di Benito Mussolini

persone hanno preso parte a Predappio alla commemorazione per l'80esimo anniversario della morte di Benito Mussolini, avvenuta il 28 aprile 1945 a Giulino di Mezzegra in provincia di Como. Hanno partecipato le sorelle Orsola e Vittoria, nipoti di Vittorio Mussolini, primogenito del duce. Nel corteo nel paese natale, che si è formato attorno alle 10 in piazza Sant'Antonio per raggiungere il cimitero di San Cassiano, c'erano camicie nere e i labari dei reduci dei combattenti della repubblica sociale e degli arditi d'Italia. Non ci sono stati problemi di ordine pubblico. Orsola ha preso la parola, ringraziando i presenti e dicendo che “la Repubblica sociale non ha mai dichiarato guerra a nessuno, ma si è limitata a difendere la patria”. Dopo il breve discorso sono state lette le preghiere del legionario, dell'ardito e dell'ausiliaria. Ilsecoloxix.it - Predappio, 150 persone alla commemorazione della morte di Benito Mussolini Leggi su Ilsecoloxix.it Circa centocinquantahanno preso parte aper l'80esimo anniversariodi, avvenuta il 28 aprile 1945 a Giulino di Mezzegra in provincia di Como. Hanno partecipato le sorelle Orsola e Vittoria, nipoti di Vittorio, primogenito del duce. Nel corteo nel paese natale, che si è formato attorno alle 10 in piazza Sant'Antonio per raggiungere il cimitero di San Cassiano, c'erano camicie nere e i labari dei reduci dei combattentirepubblica sociale e degli arditi d'Italia. Non ci sono stati problemi di ordine pubblico. Orsola ha preso la parola, ringraziando i presenti e dicendo che “la Repubblica sociale non ha mai dichiarato guerra a nessuno, ma si è limitata a difendere la patria”. Dopo il breve discorso sono state lette le preghiere del legionario, dell'ardito e dell'ausiliaria.

