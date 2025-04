Polizia trova due sacchi pieni di droga in un' area abbandonata di via Pistone sequestrati 12 chili di marijuana

trovamento di 12 chili di marijuana, recuperati dagli agenti della Polizia all'interno di due grossi sacchi lasciati in un'area abbandonata di un edificio del centro storico. L'intervento dei poliziotti della squadra volanti della. Cataniatoday.it - Polizia trova due sacchi pieni di droga in un'area abbandonata di via Pistone, sequestrati 12 chili di marijuana Leggi su Cataniatoday.it Una segnalazione per furto a Catania si è trasformata nel rimento di 12di, recuperati dagli agenti dellaall'interno di due grossilasciati in un'di un edificio del centro storico. L'intervento dei poliziotti della squadra volanti della.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Polizia trova due sacchi pieni di droga in un'area abbandonata di via Pistone, sequestrati 12 chili di marijuana - Una segnalazione per furto a Catania si è trasformata nel ritrovamento di 12 chili di marijuana, recuperati dagli agenti della polizia all'interno di due grossi sacchi lasciati in un'area abbandonata di un edificio del centro storico. L'intervento dei poliziotti della squadra volanti della... 🔗cataniatoday.it

La polizia trova oltre due chili di droga ed una pistola in un garage di Librino - Gli agenti della questura di Catania hanno posto sotto sequestro oltre due chili di droga ed una pistola durante un controllo eseguito dalle volanti e dalla squadra cinofili in viale Grimaldi, a Librino. Passando in rassegna i sotterranei di un condominio, i cani antidroga Maui e Ares hanno... 🔗cataniatoday.it

Ladro non si accorge delle videocamere, dopo il furto trova la polizia alla porta: 31enne arrestato a Trento - Un georgiano di 31 anni è stato arrestato a Trento per furto in abitazione, colto in flagrante grazie alle telecamere di sorveglianza. 🔗notizie.virgilio.it

Su questo argomento da altre fonti

Polizia trova due sacchi pieni di droga in un'area abbandonata di via Pistone, sequestrati 12 chili di marijuana; Polizia trova due sacchi pieni di droga in un'area abbandonata di via Pistone, sequestrati 12 chili di marijuana; In un'area abbandonata di Catania trovati 2 sacchi con 12 chili di marijuana; Due turisti di 72 e 66 anni gettano tre sacchi d'immondizia in un torrente: colti sul fatto dalla polizia, rischiano sino a 10mila euro di multa. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Due sacchi pieni di droga in un’area abbandonata del centro di Catania: sequestrati 12 kg di marijuana - Due sacchi pieni di droga in un'area abbandonata del centro di Catania: sequestrati 12 kg di marijuana dalle forze dell'ordine. 🔗newsicilia.it

DUE SACCHI PIENI DI DROGA LASCIATI IN UN’AREA ABBANDONATA DI UN EDIFICIO DEL CENTRO, LA POLIZIA DI STATO SEQUESTRA 12 CHILI DI MARIJUANA - comunicato stampa dalla questura di Catania. Una segnalazione per furto si è trasformata nel ritrovamento di 12 chili di marijuana, recuperati dagli agenti della Polizia di Stati all’interno di due gr ... 🔗ienesiciliane.it

Cane della Polizia locale trova 7 chili di marijuana a Milano - Gli agenti della Polizia locale di Milano durante dei controlli hanno trovato sette chili di marijuana nascosti in alcuni sacchi in un capanno tra attrezzi e cianfrusaglie in un orto all'incrocio tra ... 🔗msn.com