Politano | La sconfitta dell’Inter ce la siamo visti in camera

Politano è intervenuto in conferenza stampaLa conferenza di Politano«Sapevamo l’importanza della partita di oggi, erano tre punti fondamentali perchè ci riportavano in testa alla classifica. Mancano quattro partite e dobbiamo pensare partita dopo partita, l’Inter non mollerà e dovremo essere bravi a vincere sin dalla prossima».«Sono contento della mia prestazione e dell’assist, avevamo preparato l’azione ed io con Giovanni e Frank ci gioco da anni e ci conosciamo a memoria. Ci troviamo bene, è andata bene perché nel primo tempo abbiamo spinto tanto trovando due gol che hanno indirizzato la partita».L’importanza di McTominay? «Scott è un giocatore eccezionale, ha dei tempi di inserimento fantastici ed i risultati si vedono con i gol segnati. Ilnapolista.it - Politano: «La sconfitta dell’Inter ce la siamo visti in camera» Leggi su Ilnapolista.it Dopo la vittoria contro il Torino che è valsa al Napoli la vetta solitaria in classifica a +3 dall’Inter, Matteoè intervenuto in conferenza stampaLa conferenza di«Sapevamo l’importanza della partita di oggi, erano tre punti fondamentali perchè ci riportavano in testa alla classifica. Mancano quattro partite e dobbiamo pensare partita dopo partita, l’Inter non mollerà e dovremo essere bravi a vincere sin dalla prossima».«Sono contento della mia prestazione e dell’assist, avevamo preparato l’azione ed io con Giovanni e Frank ci gioco da anni e ci conosciamo a memoria. Ci troviamo bene, è andata bene perché nel primo tempo abbiamo spinto tanto trovando due gol che hanno indirizzato la partita».L’importanza di McTominay? «Scott è un giocatore eccezionale, ha dei tempi di inserimento fantastici ed i risultati si vedono con i gol segnati.

Ne parlano su altre fonti

Politano: «Gioia la sconfitta dell’Inter, giocare prima o dopo cambia» - Politano, ex Inter e oggi avversario con il Napoli, ha parlato in questo modo in conferenza stampa. La lotta scudetto è accesissima. PRESSIONE – In conferenza stampa, Matteo Politano ha risposto alla domanda sul giocare prima o dopo l’Inter, vista la corsa a testa a testa in campionato. Le sue parole: «Cambia giocare prima o dopo l’Inter. Sapere il loro risultato può influire, ma dobbiamo pensare solo a noi stessi. 🔗inter-news.it

Lautaro Martinez bestemmia dopo la sconfitta dell’Inter contro la Juventus: rischio squalifica? Cosa dice il regolamento - L’Inter cade contro la Juventus all’Allianz Stadium e il Napoli di Antonio Conte se la ride. I partenopei restano da soli in testa alla Serie A e si portano a +2 punti sui nerazzurri. L‘ennesima sconfitta di questa stagione della squadra di Simone Inzaghi in uno scontro diretto in campionato. Il gol di Conceicao che ha regalato il successo ai bianconeri ha suscitato tanta rabbia in tutto il gruppo Inter. 🔗ilfattoquotidiano.it

La Juventus Women protesta dopo la sconfitta con l’Inter: “Campionato riaperto per colpa dell’arbitro” - Stefano Braghin, dirigente della Juventus Women, ha criticato in maniera durissima l'arbitro dopo la sconfitta con l'Inter: "Campionato riaperto per colpa dell'arbitro".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Politano: «La sconfitta dell’Inter ce la siamo visti in camera»; Politano: “Dopo sconfitta dell’Inter un po’ di gioia! McTominay? Eccezionale”; Politano alla Rai: Pensiamo già ad andare a +6 sull'Inter, Conte ci ha detto...; Politano: Il destino nelle nostre mani. Senza vertigini, senza paure!. 🔗Cosa riportano altre fonti

Politano in conferenza: "La sconfitta dell'Inter? A fine partita c'è stata un po' di gioia! McTominay eccezionale" - Ultime notizie Napoli - Gentili spettatrici e spettatori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa al termine di Napoli-Torino di Serie A con le dichiarazioni live del giocatore ... 🔗msn.com

PRESS CONFERENCE – Napoli, Politano: “McTominay è fantastico, Lukaku è importante, pensiamo a vincere le ultime 4 partite” - NAPOLI – Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato in Press Conference dopo la vittoria contro il Torino. Ecco quanto evidenziato da “Napoli Magazine”: “Mancano ancora 4 partite. L’Inter non ... 🔗napolimagazine.com

Politano carica i compagni "a pallettoni": che gesto prima di Napoli-Torino! - Matteo Politano leader del spogliatoio del Napoli. L'esterno offensivo del club azzurro e della Nazionale Italiana sa bene quanto sia importante vincere contro il Torino dopo l'inaspettata sconfitta s ... 🔗msn.com