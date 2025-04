Politano già si allunga | Inter forte ma da sabato proviamo il +6

Politano prova subito ad allungare sull’Inter, dopo il successo del suo Napoli sui nerazzurri vincendo 2-0 contro il Torino. Le parole dell’esterno. Nel prossimo turno, azzurri a Lecce e Inter col Verona in casa.ANDARE A +6 – Matteo Politano, nemmeno il tempo di battere il Torino e portarsi a più tre sull’Inter, che pensa al Lecce per allungare ancora sull’Inter. Le parole dell’esterno alla Domenica Sportiva su Rai Due: «Passaggio importantissimo perché sapevamo dell’importanza di questi tre punti. Abbiamo fatto due gol e poi abbiamo gestito bene. Stare davanti è importante, perché mancano 4 partite. Ma l’Inter è una squadra forte, che non mollerà fino all’ultimo. Ma già da sabato dobbiamo essere bravi per mettere l’Inter a meno sei. Abbiamo questo rush finale, poi spero che ci sia la nazionale. Inter-news.it - Politano già si allunga: «Inter forte, ma da sabato proviamo il +6» Leggi su Inter-news.it prova subito adre sull’, dopo il successo del suo Napoli sui nerazzurri vincendo 2-0 contro il Torino. Le parole dell’esterno. Nel prossimo turno, azzurri a Lecce ecol Verona in casa.ANDARE A +6 – Matteo, nemmeno il tempo di battere il Torino e portarsi a più tre sull’, che pensa al Lecce perre ancora sull’. Le parole dell’esterno alla Domenica Sportiva su Rai Due: «Passaggio importantissimo perché sapevamo dell’importanza di questi tre punti. Abbiamo fatto due gol e poi abbiamo gestito bene. Stare davanti è importante, perché mancano 4 partite. Ma l’è una squadra, che non mollerà fino all’ultimo. Ma già dadobbiamo essere bravi per mettere l’a meno sei. Abbiamo questo rush finale, poi spero che ci sia la nazionale.

Approfondimenti da altre fonti

Conte dopo Napoli Inter: «Ottima prestazione contro una squadra molto forte ma un po’ di disappunto per questa cosa…» - Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn, l’ex nerazzurro parla dopo la sfida Napoli Inter: ecco il pensiero del tecnico Il tecnico del Napoli, Antonio Conte è intervenuto a Dazn dopo il pareggio tra Napoli e Inter. Ecco un estratto delle sue parole al termine della partita: CONTE DOPO NAPOLI INTER – «Il premio sono i due giorni di riposo che […] 🔗calcionews24.com

Van Persie a Sky: «Inter forte in tutti i reparti, un giocatore da togliergli? Ne sceglierei tanti, ecco cosa servirà domani» - di RedazioneL’allenatore del Feyenoord, Robin Van Persie, ha detto la sua alla vigilia del match di Champions League contro l’Inter Intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima di presentarsi in conferenza stampa, il tecnico del Feyenoord, Robin Van Persie, ha presentato così la gara di domani sera in Champions League contro l’Inter di Simone Inzaghi. SENSAZIONI – «Questa è la mia prima settimana da allenatore del Feyenoord, le sensazioni sono molto positive. 🔗internews24.com

Addio Frattesi? L’Inter va su un centrocampista forte: il nuovo nome - Dal prossimo mercato nerazzurro è lecito aspettarsi una buona dose di movimento, un flusso da considerare sia in entrata e sia in uscita. Il tutto si muoverà sotto gli occhi attenti di Oaktree, con le prerogativa che sarà sempre quella chiara ormai da mesi: ringiovanire a basso prezzo. Alcune operazioni sono già note, come quelle che porteranno Joaquin Correa e Marko Arnautovic ai saluti. Altre uscite, al momento, non risultano, ma è sempre il nome di Davide Frattesi ad essere legato ad un dubbio. 🔗ilnerazzurro.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Matteo Politano si sente napoletano più che mai, ecco dove si vedere per i prossimi anni; Atalanta-Napoli 2-3, gol e highlights: decide Lukaku, Conte allunga in classifica. 🔗Cosa riportano altre fonti