Pescara-Campobasso la cronaca live della partita DIRETTA

Pescara-Campobasso, ultimo atto di regular season che avrà il suo calcio di inizio alle ore 16:30 (garantita la contemporaneità con tutti gli altri campi). Ai biancazzurri contro i Lupi del Molise. Ilpescara.it - Pescara-Campobasso, la cronaca live della partita [DIRETTA] Leggi su Ilpescara.it All'Adriatico sono previsti circa quattromila spettatori con numerosa rappresentanza molisana per, ultimo atto di regular season che avrà il suo calcio di inizio alle ore 16:30 (garantita la contemporaneità con tutti gli altri campi). Ai biancazzurri contro i Lupi del Molise.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sestri Levante - Pescara, la cronaca live della partita [DIRETTA] - Vincere per riprendersi il terzso posto, ora momentaneamente occupato dalla Torres che ha vinto l'anticipo con il Rimini per 2-1 e scavalcato i biancazzurri. E' chiaro l'intento del Pescara per il match del Giuseppe Sivori di Sestri Levante, contro i derelitti liguri che hanno bisogno assoluto di... 🔗ilpescara.it

LIVE – Inter-Milan Women, Serie A Femminile: cronaca e risultato in diretta della partita - Inter-Milan Women è l’incontro valido per la terza giornata di poule scudetto del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 13.30, si gioca all’Arena Civica ‘Gianni Brera’ di Milano (MI). LIVE: INTER-MILAN WOMEN (ore 13.30) 13.02 Mezz’ora al calcio d’inizio di Inter-Milan Women, valida per la terza giornata di poule scudetto di Serie A Femminile. 🔗inter-news.it

Pescara-Ascoli, la cronaca live della partita [DIRETTA] - Posticipo importantissimo allo stadio Adriatico-Cornacchia tra Pescara ed Ascoli, da sempre gara sentitissima da entrambe le tifoserie. stavolta però non c'è stato esodo bianconero: poco più di 200 i tifosi piceni, con afflusso penalizzato dalla necessità di essere possessori della Fidelity Card... 🔗ilpescara.it

Approfondimenti da altre fonti

Pescara-Campobasso, la cronaca live della partita [DIRETTA]; Pescara-Campobasso, la cronaca live della partita [DIRETTA]; Pescara-Campobasso 3-0, un tris per il quarto posto: cronaca, voti e tabellino; Serie C Pescara-Campobasso, risultato finale 3-0. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Pescara-Campobasso, la cronaca live della partita [DIRETTA] - Seguite il match con noi, aggiornamenti minuto per minuto! 🔗ilpescara.it

Pescara-Campobasso 3-0, un tris per il quarto posto: cronaca, voti e tabellino - Tre gol, tutti nel primo tempo, per prendersi il quarto posto. Pescara-Campobasso, ultimo atto di regular season, è finita 3-0, con Merola ad aprile le danze e Bentivegna a siglare una doppietta a ren ... 🔗today.it

Diretta Pescara-Campobasso: dove vedere la partita - Domenica 27 aprile alle ore 16.30 si gioca Pescara-Campobasso gara valida per la 38a giornata di Serie C. Dove poter vedere la partita ... 🔗abruzzonews.eu