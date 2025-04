Pescara-Campobasso 3-0 un tris per il quarto posto | cronaca voti e tabellino

quarto posto. Pescara-Campobasso, ultimo atto di regular season, è finita 3-0, con Merola ad aprile le danze e Bentivegna a siglare una doppietta a rendere pura accademia il resto del match. Vittoria doveva essere e vittoria è stata, missione. Ilpescara.it - Pescara-Campobasso 3-0, un tris per il quarto posto: cronaca, voti e tabellino Leggi su Ilpescara.it Tre gol, tutti nel primo tempo, per prendersi il, ultimo atto di regular season, è finita 3-0, con Merola ad aprile le danze e Bentivegna a siglare una doppietta a rendere pura accademia il resto del match. Vittoria doveva essere e vittoria è stata, missione.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

LIVE Sci di fondo, Sprint Falun 2025 in DIRETTA: tris azzurro ai quarti, Pellegrino c’è! Fase decisiva dalle 11.30 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.10: Per il momento è tutto, appuntamento alle 11.30 per le fasi decisive della gara. Grazie per averci seguito, a più tardi 10.08: Queste le composizioni delle batterie maschili: Batteria 1 Johannes Høsflot Klæbo (NOR) Erik Valnes (NOR) Rémi Bourdin (FRA) Lukas Mrkonjic (AUT) Kevin Bolger (USA) Adam Persson (SWE) Batteria 2 Edvin Anger (SWE) Lauri Vuorinen (FIN) Jules Chappaz (FRA) Murphy Kimball (USA) Emil Danielsson (SWE) Xavier McKeever (CAN) Batteria 3 Benjamin Moser (AUT) Oskar Opstad Vike (NOR) Wiljam Mattila (FIN) George Ersson (SWE) Lucas ... 🔗oasport.it

Bologna Inter Primavera 0-3: quarto successo consecutivo per i nerazzurri che calano il tris! - di RedazioneAppuntamento alle ore 13 per Bologna Inter Primavera, la sfida valevole per il 27° turno di campionato: seguila live con noi Tutto pronto per Bologna Inter Primavera, la sfida del 27° turno del campionato di Primavera 1 avrà inizio alle ore 13. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA 1? Calcio d’inizio! 30? Gara che fatica a decollare, con i nerazzurri che faticano a trovare spazi negli ultimi venti metri 45? Fine primo tempo. 🔗internews24.com

Pescara-Campobasso 3-0, un tris per il quarto posto: cronaca, voti e tabellino - Tre gol, tutti nel primo tempo, per prendersi il quarto posto. Pescara-Campobasso, ultimo atto di regular season, è finita 3-0, con Merola ad aprile le danze e Bentivegna a siglare una doppietta a rendere pura accademia il resto del match. Vittoria doveva essere e vittoria è stata, missione... 🔗ilpescara.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pescara-Campobasso 3-0 un tris per il quarto posto | cronaca voti e tabellino. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pescara-Campobasso 3-0, un tris per il quarto posto: cronaca, voti e tabellino - Tre gol, tutti nel primo tempo, per prendersi il quarto posto. Pescara-Campobasso, ultimo atto di regular season, è finita 3-0, con Merola ad aprile le danze e Bentivegna a siglare una doppietta a ren ... 🔗today.it

Pescara-Campobasso, la cronaca live della partita [DIRETTA] - Seguite il match con noi, aggiornamenti minuto per minuto! 🔗ilpescara.it

Pescara-Campobasso, un punto per la quarta piazza: ultime probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming - DOVE VEDERE LA PARTITA - Pescara-Campobasso, partita valida come recupero turno N. 38 del girone B Lega Pro, i n programma domencia 27 aprile alle ore 16:30 allo stadio Adriatico-Cornacchia, sarà ... 🔗ilpescara.it