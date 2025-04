Notte di follia a Imperia giovane vandalizza dodici auto e due moto

Ilsecoloxix.it - Notte di follia a Imperia, giovane vandalizza dodici auto e due moto Leggi su Ilsecoloxix.it Una diciottenne è stata fermata dai carabinieri e portata dalla Croce Rossa in pronto soccorso: non sono chiari i motivi del gesto

Notte di follia a Imperia: devastate 12 auto in Piazzetta De Negri, fermata una ragazza /Foto e Video - Risveglio amaro per i cittadini residenti in Piazzetta De Negri, a Imperia. Intorno alle 5 del mattino, una giovane donna, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha seminato il panico danneggia ... 🔗imperiapost.it