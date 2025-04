Napoli-Torino Spinazzola e McTominay sicuri | Ecco perché meritiamo lo scudetto

Napoli Torino 2-0, arrivano le dichiarazioni di Leonardo Spinazzola e Scott McTominay ai microfoni di Dazn nel post partita del Maradona.Il Napoli di Antonio Conte vince e convince al Maradona e si porta in prima posizione davanti all’Inter di Simone Inzaghi con ben 3 punti di distacco. I partenopei hanno sfruttato quanto perso dai nerazzurri e sia a Monza che stasera contro il Torino di Vanoli sono riusciti ad accaparrarsi 6 punti molto importanti per il sogno scudetto. Intanto, sulle ambizioni del Napoli e prima ancora sulla partita disputata, Leonardo Spinazzola e Scott McTominay hanno rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la fine della gara.Spinazzola sicuro: “meritiamo lo scudetto, McTominay è speciale”Leonardo Spinazzola ha parlato dell’inserimento di McTominay in questa prima stagione e dell’ambizione scudetto. Spazionapoli.it - Napoli-Torino, Spinazzola e McTominay sicuri: “Ecco perché meritiamo lo scudetto” Leggi su Spazionapoli.it 2-0, arrivano le dichiarazioni di Leonardoe Scottai microfoni di Dazn nel post partita del Maradona.Ildi Antonio Conte vince e convince al Maradona e si porta in prima posizione davanti all’Inter di Simone Inzaghi con ben 3 punti di distacco. I partenopei hanno sfruttato quanto perso dai nerazzurri e sia a Monza che stasera contro ildi Vanoli sono riusciti ad accaparrarsi 6 punti molto importanti per il sogno. Intanto, sulle ambizioni dele prima ancora sulla partita disputata, Leonardoe Scotthanno rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la fine della gara.sicuro: “loè speciale”Leonardoha parlato dell’inserimento diin questa prima stagione e dell’ambizione

