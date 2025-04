Napoli-Torino 2-0 azzurri da soli in testa alla classifica

Napoli di Antonio Conte sfrutta al massimo la seconda sconfitta consecutiva in campionato dell’Inter, batte 2-0 il Torino al ‘Maradona’ nel posticipo della 34a giornata di Serie A e balza da solo in testa alla classifica con 74 punti, tre in più dei nerazzurri. A decidere il match in favore dei partenopei è ancora una volta Scott McTominay, che sigla la doppietta della vittoria con due gol quasi fotocopia al 7? e 41? minuto del primo tempo: inserimento, destro in area ad anticipare i difensori granata e palla alle spalle di Milinkovic-Savic. La squadra di Conte controlla poi nella ripresa senza mai subire gli avversari e colpendo anche una traversa con Billing. Unica nota negativa per la nuova capolista, le uscite per infortunio nella ripresa di Anguissa e Buongiorno. Lapresse.it - Napoli-Torino 2-0, azzurri da soli in testa alla classifica Leggi su Lapresse.it Sorpasso compiuto. Ildi Antonio Conte sfrutta al massimo la seconda sconfitta consecutiva in campionato dell’Inter, batte 2-0 ilal ‘Maradona’ nel posticipo della 34a giornata di Serie A e balza da solo incon 74 punti, tre in più dei ner. A decidere il match in favore dei partenopei è ancora una volta Scott McTominay, che sigla la doppietta della vittoria con due gol quasi fotocopia al 7? e 41? minuto del primo tempo: inserimento, destro in area ad anticipare i difensori granata e palle spalle di Milinkovic-Savic. La squadra di Conte controlla poi nella ripresa senza mai subire gli avversari e colpendo anche una traversa con Billing. Unica nota negativa per la nuova capolista, le uscite per infortunio nella ripresa di Anguissa e Buongiorno.

Cosa riportano altre fonti

LIVE Sci di fondo, 20 km Falun 2025 in DIRETTA: Golberg in forma mondiale, 5 azzurri in top20! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della 20 chilometri maschile TL di Falun (SWE), a tra poco per la gara femminile. Un arrivederci sportivo! 11:54 Azzurri che chiudono praticamente tutti assieme: 14-PELLEGRINO; 15-GRAZ; 16-DAPRA; 17-VENTURA; 19-BARP! Lontano Ticcò, 49°. 11:53 Peccato per Pellegrino, che chiude 14° ma che poteva giocarsi qualcosa di più. Chiaramente il compromesso era quello che sull’ultima salita ci fosse un po’ meno selezione. 🔗oasport.it

Combinata nordica, Riiber domina la Gundersen dei Mondiali. Due azzurri tra i primi 20 - Jarl Magnus Riiber completa l’opera e vince per dispersione la Gundersen individuale su trampolino grande dei Campionati Mondiali di Trondheim 2025. Una giornata trionfale per il fuoriclasse norvegese, già vincitore una settimana fa dell’Individual Compact, che conquista il sesto titolo iridato individuale della carriera e l’undicesimo oro complessivo ai Mondiali. Riiber aveva ipotecato il successo odierno nel segmento di salto, infliggendo distacchi abissali al resto della concorrenza e mettendosi nelle condizioni di poter gestire agevolmente la 10 chilometri di sci di fondo. 🔗oasport.it

A soli 20 anni già spacciatore 'professionista', beccato con un Kg di droga - Gli uomini della squadra anticrimine del Commissariato di Colleferro erano sulle sue tracce già da tempo ma il giovane aveva continuato nella sua attività illegale cosi, nei giorni scorsi, sono intervenuti ed ha tratto in arresto un giovane, classe 2005, per detenzione ai fini di spaccio di... 🔗frosinonetoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Serie A. McTominay trascina il Napoli: 2-0 al Torino. Azzurri a +3 dall'Inter. Atalanta-Lecce 1-1 - Atalanta-Lecce 1-1, la sintesi della partita; Napoli-Torino Serie A, dove vederla in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Due paia di calzini ufficiali SSC Napoli a soli 9 euro con Hermet: scopri l'offerta; Napoli-Monza 2-0: Politano e Kvara lanciano gli azzurri soli al comando. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Napoli-Torino 2-0: super McTominay lancia Conte, azzurri soli al 1° posto - Il Napoli si riprende il primo posto in classifica, insieme con l'Inter, e rilancia i sogni di gloria. Gli azzurri scendono in campo in posticipo domenicale contro il Torino per continuare ... 🔗ilmattino.it

Napoli-Torino 2-0, azzurri da soli in testa alla classifica - Sorpasso compiuto. Il Napoli di Antonio Conte sfrutta al massimo la seconda sconfitta consecutiva in campionato dell'Inter, batte 2-0 il Torino al 'Maradona' ... 🔗lapresse.it

Napoli-Torino 2-0, gli azzurri vincono lo scudetto se: tutte le combinazioni possibili - Dopo la sconfitta di oggi pomeriggio dell'Inter contro la Roma, Il Napoli grazie ai 3 punti conquistati questa sera contro il Torino torna da solo in testa alla classifica del campionato. 🔗ilmattino.it