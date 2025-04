Napoli-Torino 1-0 McTominay regala il primo posto a Conte | il sogno scudetto è vivo

Napoli si esalta al suo delle cornamuse scozzesi, stacca l?Inter in classifica e vola da sola al comando grazie all?highlander McTominay. La giornata. Ilmattino.it - Napoli-Torino 1-0, McTominay regala il primo posto a Conte: il sogno scudetto è vivo Leggi su Ilmattino.it Ne resterà soltanto uno. Ilsi esalta al suo delle cornamuse scozzesi, stacca l?Inter in classifica e vola da sola al comando grazie all?highlander. La giornata.

Napoli-Torino 2-0, McTominay regala il primato agli azzurri - Napoli, 27 aprile 2025 - Ricevute le notizie migliori possibili dal Meazza, espugnato dalla Roma, al Napoli tocca fare il resto del lavoro per completare l'operazione sorpasso: battere il Torino per salire a 74 punti e staccare l'Inter, in piena crisi e fermo a 71 lunghezze. La pratica granata in sostanza va in archivio già nel primo tempo, e per la precisione sui primi e unici affondi: attacca McTominay, il Re Mida del momento (e non solo), e la palla carambola in rete due volte alle spalle di Milinkovic-Savic. 🔗sport.quotidiano.net

Lukaku e McTominay show, l’asse belgo-scozzese regala vittoria e record - Il belga e lo scozzese dominano contro l’Empoli, due statistiche sono il simbolo dello strapotere. Il Napoli vince e convince contro l’Empoli. Un match trionfale per gli uomini di Antonio Conte che faticano nel primo tempo e poi stappano la partita nella ripresa. L’Empoli non riesce a tenere per più di 45 minuti contro un Napoli straripante in attacco. I toscani ci provano alzando la pressione e mettendo anche in difficoltà più di una volta gli azzurri, ma nel secondo tempo crollano sotto i colpi di Lukaku e McTominay. 🔗spazionapoli.it

