Napoli in vetta da solo | McTominay stende il Torino è +3 sull’Inter

Napoli di Antonio Conte, che supera il Torino con un secco 2-0 e si prende, da solo, il primo posto in classifica, staccando di tre lunghezze l’Inter. Al Maradona è la serata di Scott McTominay, l’uomo dei gol pesanti, ancora una volta decisivo con una doppietta che ha spianato la strada agli azzurri.Partita – Il match si sblocca dopo appena sette minuti: è proprio McTominay a trovare il varco giusto, incornando il Torino con il suo destro chirurgico. Gli ospiti provano a reagire con Adams, che però spreca clamorosamente l’occasione del pari, calciando fuori da posizione favorevole. Poi, il Napoli si rimette a gestire il possesso, senza troppi rischi, fino all’ultimo squillo prima dell’intervallo: ancora McTominay, ancora col destro, ancora un gol che manda i partenopei al riposo avanti di due. Anteprima24.it - Napoli in vetta da solo: McTominay stende il Torino, è +3 sull’Inter Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiUna notte da incorniciare per ildi Antonio Conte, che supera ilcon un secco 2-0 e si prende, da, il primo posto in classifica, staccando di tre lunghezze l’Inter. Al Maradona è la serata di Scott, l’uomo dei gol pesanti, ancora una volta decisivo con una doppietta che ha spianato la strada agli azzurri.Partita – Il match si sblocca dopo appena sette minuti: è proprioa trovare il varco giusto, incornando ilcon il suo destro chirurgico. Gli ospiti provano a reagire con Adams, che però spreca clamorosamente l’occasione del pari, calciando fuori da posizione favorevole. Poi, ilsi rimette a gestire il possesso, senza troppi rischi, fino all’ultimo squillo prima dell’intervallo: ancora, ancora col destro, ancora un gol che manda i partenopei al riposo avanti di due.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

McTominay stende il Monza e il Napoli aggancia l’Inter in vetta - (Adnkronos) – Il Napoli passa 1-0 a Monza e aggancia per una notte l’Inter in vetta alla classifica. Gli azzurri soffrono più del previsto per avere ragione dei brianzoli ma ottengono tre punti fondamentali per mettere pressione ai nerazzurri, impegnati domani a Bologna. A decidere la sfida dell’U-Power Stadium è un gol di McTominay al 27? della ripresa. In classifica i partenopei salgono a quota 71, mentre i biancorossi sono sempre più ultimi con solo 15 punti. 🔗.com

Como-Napoli 2-1, Diao stende gli azzurri e Inter sola in vetta - (Adnkronos) – Sconfitta inaspettata della capolista Napoli a Como per 2-1, grazie al terzo gol consecutivo di Diao che regala il gol vittoria alla formazione di Fabregas, dopo l'autogol iniziale di Rrahmani e il pari momentaneo di Raspadori. Con questo ko il Napoli cede la vetta della classifica all'Inter che grazie al successo di ieri […] L'articolo Como-Napoli 2-1, Diao stende gli azzurri e Inter sola in vetta proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Como-Napoli 2-1, Diao stende gli azzurri e Inter sola in vetta - (Adnkronos) – Sconfitta inaspettata oggi 23 febbraio della capolista Napoli a Como per 2-1, grazie al terzo gol consecutivo di Diao che regala il gol vittoria alla formazione di Fabregas, dopo l’autogol iniziale di Rrahmani e il pari momentaneo di Raspadori. Con questo ko il Napoli cede la vetta della classifica all’Inter che grazie al successo di ieri si era portata a 57 punti, a +1 sulla formazione di Conte che perde l’occasione per il contro sorpasso, proprio prima dello scontro diretto contro i nerazzurri in programma il 1 marzo al Maradona. 🔗.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Doppietta di McTominay stende il Torino, il Napoli in vetta a +3 sull'Inter; Monza-Napoli 0-1, McTominay stende i brianzoli: azzurri agganciano Inter in vetta; Monza-Napoli 0-1: McTominay aggancia l'Inter in testa alla classifica; McTominay stende il Monza e il Napoli aggancia l'Inter in vetta. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Scatto scudetto del Napoli: la doppietta di McTominay stende il Toro e regala la vetta in solitaria - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Doppietta di McTominay stende il Torino, il Napoli in vetta a +3 sull'Inter - Il Napoli non spreca l'occasione di allungare in vetta alla Serie A. Gli azzurri sfruttano al meglio il ko dell'Inter con la Roma sconfiggendo per 2-0 il Torino tra le mura amiche del 'Maradona' grazi ... 🔗msn.com

Il sorpasso: Torino al tappeto, il Napoli in vetta - Ne resterà soltanto uno. Il Napoli si esalta al suo delle cornamuse scozzesi, stacca l’Inter in classifica e vola da sola al comando grazie all’highlander McTominay. La ... 🔗ilmattino.it