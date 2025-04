Napoli in testa alla Serie A l’Inter crolla con la Roma Vincono Juventus e Milan

Napoli è balzato in testa alla classifica della Serie A in solitaria. I partenopei hanno sconfitto il Torino per 2-0 di fronte al proprio pubblico dello Stadio Diego Armando Maradona (doppietta di McTominay nel primo turno) e si sono così portati a +3 sull’Inter, crollata in casa per 1-0 nel big match contro la Roma (decisiva la rete di Soule al 22?) quando mancano quattro turni al termine del campionato.Successi per il Milan (2-0 sul campo del Venezia, Pulisic al 5? e Gimenez in pieno recupero) e la Juventus (2-0 contro il Monza, Gonzalez all’undicesimo minuto e Kolo Muani al 33?). I bianconeri si sono portati al quarto posto, a -2 dall’Atalanta che ha pareggiato per 1-1 in casa contro il Lecce (botta e risposta tra Karlsson e Retegui su rigore), in attesa della risposta del Bologna.La Fiorentina resta a -3 dalla Juventus dopo il successo per 2-1 nel derby contro l’Empoli, che resta penultimo con il Venezia a -2 dal Lecce e a -5 dal Cagliari. Oasport.it - Napoli in testa alla Serie A, l’Inter crolla con la Roma. Vincono Juventus e Milan Leggi su Oasport.it Ilè balzato inclassifica dellaA in solitaria. I partenopei hanno sconfitto il Torino per 2-0 di fronte al proprio pubblico dello Stadio Diego Armando Maradona (doppietta di McTominay nel primo turno) e si sono così portati a +3 sulta in casa per 1-0 nel big match contro la(decisiva la rete di Soule al 22?) quando mancano quattro turni al termine del campionato.Successi per il(2-0 sul campo del Venezia, Pulisic al 5? e Gimenez in pieno recupero) e la(2-0 contro il Monza, Gonzalez all’undicesimo minuto e Kolo Muani al 33?). I bianconeri si sono portati al quarto posto, a -2 dall’Atalanta che ha pareggiato per 1-1 in casa contro il Lecce (botta e risposta tra Karlsson e Retegui su rigore), in attesa della risposta del Bologna.La Fiorentina resta a -3 ddopo il successo per 2-1 nel derby contro l’Empoli, che resta penultimo con il Venezia a -2 dal Lecce e a -5 dal Cagliari.

