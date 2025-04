Napoli in fuga | 2-0 al Torino e vetta solitaria a Bergamo pari di rigore tra Atalanta e Lecce

Napoli - Torino 2-0 Napoli (4-3-3): Meret ; Di Lorenzo , Rrahmani , Buongiorno (19' st Marin ), Olivera (41' st Raspadori ); Anguissa (13' st Billing ), Lobotka (41' st Gilmour ), McTominay ; Politano , Lukaku (41' st Simeone ), Spinazzola . (96 Scuffet , 12 Turi , 30 Mazzocchi , 29 Hasa , 26 Ngonge , 9 Okafor ). All.: Conte . Torino (3-5-1-1): Milinkovic-Savic ; Coco (23' st Karamoh ), Maripan , Masina.

Napoli-Torino Streaming Gratis: Conte tenta la fuga in Diretta Live - Prosegue senza alcun tipo di intoppo la 34° giornata di Serie A, che ci sta regalando spettacolo. Una delle gare in programma in questo turno vedrà protagonista la rivale dell’Inter nella lotta Scudetto. Stiamo parlando del Napoli, che scenderà in campo oggi 27 aprile alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona con il Torino. L’incontro d’andata si è concluso con il risultato di 1-0 in favore degli azzurri, chiamati a ripetersi per tentare la fuga al primo posto in classifica. 🔗sololaroma.it

Spaccio di droga fra Napoli e Torino: due arrestati a Battifolle, dopo la fuga nei campi vicini all’autostrada - La Polizia di Stato ha arrestato due cittadini marocchini sospettati di far parte di un gruppo di trafficanti di droga, itineranti tra Torino e Napoli. L’attività ha inizio lo scorso 13 febbraio 2025, quando una pattuglia della Polizia Stradale di Battifolle, durante il consueto pattugliamento dell’autostrada del sole, ha fermato un’autovettura Alfa Mito diretta verso nord L'articolo Spaccio di droga fra Napoli e Torino: due arrestati a Battifolle, dopo la fuga nei campi vicini all’autostrada proviene da Firenze Post. 🔗.com

Napoli, contro il Torino si giocherà di domenica alle 20:45. Sabato 3 maggio alle 18 il match contro il Lecce - Sono state svelate dalla Lega Serie A le date e gli orari per la 34esima e 35esima giornata, in cui il Napoli affronterà rispettivamente Torino e Lecce. Napoli, svelate date e orari dei match contro Torino e Lecce Contro i granata al Maradona il Napoli giocherà domenica 27 aprile alle ore 20:45. Gli azzurri saranno ospiti nella città pugliese sabato 3 maggio alle ore 18. Contro il Monza torneranno Anguissa e Di Lorenzo Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Torna Anguissa, torna il tris con Lobotka e McTominay. 🔗ilnapolista.it

Napoli-Torino 2-0: McTominay fima l’allungo a +3 degli azzurri sull’Inter - Doppietta dello scozzese per una gara che sancisce la fuga della squadra di Conte nella corsa scudetto ... 🔗repubblica.it

Napoli in fuga: 2-0 al Torino e vetta solitaria, a Bergamo pari di rigore tra Atalanta e Lecce - Napoli - Torino 2-0 Napoli (4-3-3): Meret ; Di Lorenzo , Rrahmani , Buongiorno (19' st Marin ), Olivera (41' st Raspadori ); Anguissa (13' st Billing ), ... 🔗msn.com

Napoli, è fuga scudetto. 2 a 0 al Torino e + 3 sull’Inter - Il Napoli vola in vetta, Conte si gode il primato Il Napoli non sbaglia, trascinato da un super McTominay gli azzurri battono il Torino 2 a 0 e volano in vetta. La formazione di Conte si porta in test ... 🔗sportpaper.it